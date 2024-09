Ora puoi comprare MacBook Air 13" M3 (8GB/256GB SSD) con sconto di 250€

Prestazioni elevate per il più piccolo di Casa Cupetino. Se fino a qualche anno fa la serie Air era ritenuta quella entry level, oggi MacBook Air 13″ con chip M3 stupisce sotto tutti i punti di vista. Una potenza che si fa sentire anche nei gesti quotidiani e che non lascia a desiderare se messa alla prova. Un prodotto ideale per studenti, lavoratori e per avere un dispositivo che da qui ai prossimi anni rimanga sempre eccezionale.

Uno sconto di 250€ su Amazon ti fa il regalo. Con la promozione Back To School hai l’occasione di risparmiare il 19% sul prezzo di listino e completare subito l’acquisto a soli 1099 euro. Puoi pagare con rate Cofidis.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

MacBook Air 13″ con chip M3: occhio al prezzo su Amazon

A settembre i prezzi dell’elettronica sono sempre più convenienti. Grazie alle promozioni legate al ritorno a scuola, hai occasioni ghiotte. Una di queste è riservata allo straordinario MacBook Air 13″ con Chip M3 ossia il più nuovo uscito sul mercato. Non di fatti si tratta di un dispositivo 2024.

Questo laptop è adatto a studenti, lavoratori e anche a chi cerca una macchina che sia potente e prestante per azioni quotidiane e non solo. Con il Chip M3 hai una potenza che è quasi magica per quanto sorprendente. Se poi viene abbinata a 8GB di RAM e 256GB di memoria su SSD non ha limiti sotto alcun punto di vista.

Il Display, invece, è un Liquid Retina da 13,6 pollici con supporto a miliardi di colori per avere, oltre a una risoluzione al pari di quella del cinema, anche una resa cromatica unica nel suo genere.

Altri punti forti del dispositivo sono il Touch ID, la batteria con autonomia da 18 ore e la porta di ricarica che torna a essere MagSafe.

MacBook Air 13″ con Chip M3 è un laptop che è perfetto. Approfitta del 19% di sconto su Amazon per acquistarlo con 1099 euro.

