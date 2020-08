Oracle Cloud: prima la California, poi l'Italia

La strada era stata tracciata anzitempo ed Oracle conferma di essere in linea con la propria ambiziosa tabella di marcia: la 25esima Cloud Region è stata inaugurata in queste ore a San Jose (California). “Ora“, spiega Oracle, “i clienti e i partner nordamericani della costa occidentale hanno accesso locale a tutti i servizi cloud dell’azienda, tra cui Oracle Autonomous Database, Oracle Autonomous Linux e tutte le applicazioni Oracle Cloud (ERPM, HCM, CX) in modalità SaaS per spingere sull’innovazione e proteggere in modo sicuro applicazioni e dati“.

Oracle, presto una cloud region in Italia

La moltiplicazione delle cloud region è un fattore fondamentale poiché consente alle aziende di assolvere ai requisiti di residenza dei dati: investire efficacemente e rapidamente in questa direzione sta offrendo così ad Oracle la possibilità di portare ad un numero sempre più ampio di aziende le proprie offerte cloud, garantendo zona dopo zona di poter soddisfare appieno alle necessità legali e tecniche manifestate dal mercato.

L’obiettivo è di raggiungere quota 11 nuove cloud region entro luglio 2021, portando il totale a 36. Otto sono state complessivamente attivate nel 2020 fino ad oggi (arrivando a quota 25, di cui 19 commerciali e 6 in ambito governativo):

Asia Pacifico: Tokyo, Osaka, Seoul, Chuncheon, Mumbai, Hyderabad, Sydney, Melbourne

Americhe: San José, Phoenix, Ashburn, Toronto, Montreal, San Paolo

Europa: Francoforte, Londra, Zurigo, Amsterdam

Medio Oriente: Jedda

Settore governativo: due regioni per il governo degli Stati Uniti generiche, tre regioni specifiche del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, una del Regno Unito

Ora nel mirino c’è l’Italia: il nostro Paese è compreso nelle ambizioni espansive del gruppo, con progetto europeo che si estende a Svezia e Francia. Nessuna data prefissata, ma una promessa che è debito a breve termine.