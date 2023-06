IA generativa per le aziende: Oracle insieme a Cohere

C’è anche Oracle tra le realtà impegnate con l’obiettivo di mettere le potenzialità dell’IA generativa al servizio delle aziende: il gruppo di Austin lo sta facendo in collaborazione con Cohere, startup che già propone soluzioni di questo tipo. La volontà dichiarata è quella di semplificare l’automatizzazione dei processi end-to-end, ottimizzando il processo decisionale e migliorando infine la customer experience.

L’infrastruttura cloud controllata permette una gestione ottimale dei carichi di lavoro legati alle applicazioni di intelligenza artificiale, in termini di prestazioni, latenza, costi e scalabilità. Questo permetterà al partner di accelerare l’addestramento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Ecco il commento di Clay Magouyrk, Executive Vice President di Oracle Cloud Infrastructure.

Solo Oracle è in grado di offrire una piattaforma completa end-to-end per l’intelligenza artificiale generativa, con livelli molto avanzati di sicurezza, gestione dei dati all’avanguardia e una gamma completa di applicazioni cloud in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di business. La partnership con Cohere permetterà ai nostri clienti di integrare facilmente l’intelligenza artificiale generativa nelle loro attività. Utilizzando i modelli di base di Cohere, le aziende possono integrare in tutta sicurezza i propri dati per addestrare modelli specifici, implementarli nella migliore infrastruttura AI attraverso OCI e sfruttare da subito i vantaggi delle applicazioni.