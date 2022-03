Oracle Technology Summit: 29 marzo, via alle iscrizioni

Si torna in presenza e non sarà un appuntamento come gli altri: Oracle ha annunciato il suo nuovo Technology Summit 2022 per il prossimo 29 marzo presso gli East End Studios di Via Mecenate 88/a a Milano. Questo ritorno sarà estremamente significativo e il programma esplicita l’anima di questo appuntamento: non soltanto un aggiornamento sul mondo Oracle, ma una vera ed ampia visione su quel che andrà ad accadere in un mondo che cambia e che chiama gli sviluppatori ad una difficilissima sfida di evoluzione, adattamento e creatività.

L’evento si divide in due parti, dedicate l’una principalmente ai responsabili IT e l’altra, parallela, focalizzata sul mondo degli sviluppatori.

Oracle Technology Summit per sviluppatori

Il programma della giornata è pensato per percorrere l’ampio perimetro che Oracle ha tracciato in questi mesi per affrontare tutto quel che sarebbe stato il mondo post-pandemia. In particolare al centro degli approfondimenti v’è l’aumentato numero di servizi per lo sviluppo open source, con una molteplicità di risorse integrate in Oracle Cloud e con una sempre più completa e piena integrazione per ampliare l’ecosistema open.

I developer sono chiamati ad una sempre maggior agilità ed efficienza nel fornire risposte che il mercato sta chiedendo, dunque occorre conoscere ed utilizzare strumenti che garantiscono sempre maggior rapidità tanto nello sviluppo, quanto nella migrazione del pregresso. Inevitabile, dunque, un panel dedicato allo sviluppo facile con Converged Database, punto di forza dell’offerta Oracle:

Man mano che le imprese digitalizzano sempre più processi aziendali, hanno più paradigmi di sviluppo, tipi di dati e carichi di lavoro da gestire. Il converged database di Oracle è ottimizzato per la produttività degli sviluppatori. Un converged database è un database multimodello, multitenant e multiworkload. Supporta il modello di dati e il metodo di accesso che ogni team di sviluppo vuole, senza che funzionalità non necessarie si mettano in mezzo. Fornisce sia il consolidamento che l’isolamento che questi diversi team desiderano.

Ad aprire le danze del Technology Summit 2022 – nella sessione per “sviluppatori” – sarà Andrea Marchesini, Head of Innovation and Educational Programs di Oracle, con un intervento sulla semplificazione dello sviluppo di App moderne con tecnologie Cloud Native: “Poiché le esigenze del business cambiano rapidamente, agli sviluppatori viene chiesto di fare più che mai. In questo keynote, illustreremo i principi di progettazione da seguire per costruire app moderne e modernizzare quelle esistenti. Spiegheremo anche come applicare questi principi alle architetture di app moderne e popolari“.

Fare meglio, fare di più, per una situazione di rapida evoluzione che necessita di massima conoscenza degli strumenti disponibili: Oracle Technology Summit 2022 è inevitabilmente un appuntamento fondamentale in questo bivio, poiché dopo il biennio della pandemia si va ad aprire un percorso evolutivo che chiamerà pesantemente in campo i migliori sviluppatori, i migliori strumenti e le migliori soluzioni per arrivare a soluzioni rapide e result oriented.

Si affronterà dunque il tema del machine learning e dell’IA, con l’obiettivo di dimostrare quanto semplice possa essere l’approccio a tecnologie tanto avanzate per poter creare modelli predittivi essenziali per qualsiasi azienda. Non è più fantascienza: tutto ciò è oggi a portata di mano e sono i developer a poter conservare le chiavi di questa avanguardia per metterle a disposizione della mission aziendale. A tal fine verrà illustrato concretamente come la collaborazione tra Oracle e il team Red Bull possa offrire importanti indicazioni predittive in un fronte avanzato ed esigente come quello della Formula 1: un laboratorio di alto profilo, insomma, per chiarire quanti e quali risultati possa offrire un approccio semplificato all’Intelligenza Artificiale per l’analisi dei dati e la compilazione di schemi previsionali sui quali costruire strategie aziendali.

“The Suitcase project” è invece la strada che accompagna il mondo dello sviluppo verso le connessioni tra il mondo Edge/IoT verso il cloud: l’elaborazione dei dati raccolti dai sensori è qualcosa che può e deve esprimere valore e su questo fronte c’è ancora molto lavoro da poter espletare:

Il progetto Suitcase è costituito da una valigia alimentata a batteria che utilizza schede di sviluppo basate su microcontrollori ESP32, Raspberry Pis e una connessione 4G e OCI Services. L’obiettivo di questo progetto è quello di consentire la progettazione e la prototipazione rapida di analisi del flusso di eventi generati dalla Suitcase. Imparerete a sviluppare e implementare pipeline di analisi che elaborano gli eventi provenienti da Suitcase e rimandano i risultati in caso di anomalie ed errori.

Uno spazio è inoltre riservato alle applicazioni low code, un fronte che non è prettamente per sviluppatori, ma che esplicita quanto anche il mondo non-dev possa e debba mettere mano ai dati in modo semplificato grazie a quel che Oracle è in grado di fare per consentire l’elaborazione anche in un contesto di complessità.

Come partecipare

L’evento avrà inizio alle ore 8.30 e si concluderà alle 17.30. Prevista la presenza dei principali responsabili di Oracle Italia per poter offrire un quadro completo ed esaustivo di ciò che Oracle può mettere oggi a disposizione per progetti evoluti e per semplificare l’operatività nello sviluppo.

Tra i punti all’ordine del giorno:

come rendere i dati il motore dell’agilità aziendale;

cosa serve per costruire una cloud data platform sicura e di successo;

le piattaforme multi cloud/ibride di prossima generazione;

come la sostenibilità e l’architettura della nostra prima cloud region italiana sostengono la continuità aziendale e la compliance;

perché una cultura data-driven grazie all’apprendimento automatico consente esperienze migliori e più personalizzate per i tuoi clienti.

Per iscriversi all’evento (gratuito) dedicato agli sviluppatori è sufficiente compilare l’apposito modulo (ai partecipanti sarà richiesto il Green Pass Rafforzato e l’uso di mascherina FFP2 in ottemperanza alle norme vigenti).

