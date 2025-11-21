Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO

Prendersi cura della tua igiene orale è facilissimo quando hai a disposizione uno spazzolino elettrico che ti aiuta. Se stai pensando di acquistarne uno, il black friday 2025 ti fa un regalo su Amazon. Con uno sconto del 65% che annienta il prezzo di partenza, puoi acquistare il magico Oral-B iO 2 con kit completo. Mettilo nel carrello con soli 44,99 euro invece che 129,99 euro.

Oral-B iO 2 è lo spazzolino elettrico che ti aiuta a mantenere i tuoi denti sani e soprattutto brillanti. Grazie alla sua azione microvibrante, elimina il 100%, in più della placca rispetto allo spazzolino classico. Devi semplicemente azionarlo, metterci sopra il tuo dentifricio ed ecco che il gioco è fatto. All’interno della confezione ti viene dato lo spazzolino, una testina di ricambio, la custodia da viaggio, il supporto che funziona anche come stand di ricarica e il dentifricio Pro. Con un solo acquisto super scontato hai tutto ciò di cui hai bisogno.

È perfetto per tutta la famiglia perché ha integrate tre modalità di pulizia che corrispondono a tutte le esigenze. Nello specifico c’è la modalità pulizia quotidiana, la modalità denti sensibili e la modalità super delicata perfetta per iniziare ad utilizzare questo prodotto o anche per i più piccoli. Lo spazzolino è dotato di altre due caratteristiche da non sottovalutare ossia il sensore di pressione automatico che rallenta la velocità nel momento in cui stai impiegando troppo forza e ti avvisa con un segnale luminoso e un timer integrato da due minuti. La sua batteria, infine, ha una durata longeva così da poterlo portare in viaggio con te quando ne hai bisogno.

Mettilo un carrello a soli 44,99 euro su Amazon. Il Oral-B iO 2 con il suo kit al completo rende il tuo sorriso più smagliante e sano.

.