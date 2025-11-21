 Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO
Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO

Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO
Prendersi cura della tua igiene orale è facilissimo quando hai a disposizione uno spazzolino elettrico che ti aiuta. Se stai pensando di acquistarne uno, il black friday 2025 ti fa un regalo su Amazon. Con uno sconto del 65% che annienta il prezzo di partenza, puoi acquistare il magico Oral-B iO 2 con kit completo. Mettilo nel carrello con soli 44,99 euro invece che 129,99 euro.

Oral-B iO 2 è lo spazzolino elettrico che ti aiuta a mantenere i tuoi denti sani e soprattutto brillanti. Grazie alla sua azione microvibrante, elimina il 100%, in più della placca rispetto allo spazzolino classico. Devi semplicemente azionarlo, metterci sopra il tuo dentifricio ed ecco che il gioco è fatto. All’interno della confezione ti viene dato lo spazzolino, una testina di ricambio, la custodia da viaggio, il supporto che funziona anche come stand di ricarica e il dentifricio Pro. Con un solo acquisto super scontato hai tutto ciò di cui hai bisogno.

È perfetto per tutta la famiglia perché ha integrate tre modalità di pulizia che corrispondono a tutte le esigenze. Nello specifico c’è la modalità pulizia quotidiana, la modalità denti sensibili e la modalità super delicata perfetta per iniziare ad utilizzare questo prodotto o anche per i più piccoli. Lo spazzolino è dotato di altre due caratteristiche da non sottovalutare ossia il sensore di pressione automatico che rallenta la velocità nel momento in cui stai impiegando troppo forza e ti avvisa con un segnale luminoso e un timer integrato da due minuti. La sua batteria, infine, ha una durata longeva così da poterlo portare in viaggio con te quando ne hai bisogno.

Mettilo un carrello a soli 44,99 euro su Amazon. Il Oral-B iO 2 con il suo kit al completo rende il tuo sorriso più smagliante e sano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Paola Carioti
21 nov 2025
