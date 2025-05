Oral-B iO 3 rivoluziona la pulizia dei denti: bastano 2 minuti e 59€

Con uno sconto interessante, Oral-B iO 3 torna a prezzo irrisorio su Amazon. Grazie a questo spazzolino elettrico elevare la propria igiene orale è un gioco da ragazzi e ti fa ottenere anche risultati eccellenti non solo in termini di sbiancamento e brillantezza ma proprio di pulizia. Il kit è un vantaggio aggiuntivo che ottieni acquistandolo ora a soli 59,99 euro invece di 139,99 euro. Come vedi l’occasione è ottima quindi non perdere tempo e aggiungilo al tuo carrello subito.

Oral-B iO 3 e tutti i segreti su come funziona questo spazzolino elettrico

Oral-B iO 3 è lo spazzolino elettrico che possono usare tutti in casa. Quando lo ricevi, il kit include al suo interno la base di ricarica che funziona anche come stand, la custodia da viaggio e un dentifricio professionale. Naturalmente la testina è rimovibile e alternabile così basta solo che ognuno dei componenti della famiglia abbia la sua per renderlo un prodotto di utilizzo comune. Con una batteria che dura varie settimane, non c’è bisogno di tenerlo sempre collegato alla corrente e grazie alla custodia puoi portarlo con te in viaggio e non privartene.

Detto ciò, Oral-B iO 3 è uno spazzolino eccellente e che ti fa notare la differenza rispetto a uno classico. Questo perché, grazie alle sue vibrazioni, elimina il 100% in più della placca e non solo sbianca i denti e li mantiene curati e puliti ma elimina anche tutte le problematiche che potrebbero insorgere come carie, indebolimento e così via. Hai a disposizione 3 modalità e un timer integrato che ti fa sapere quando hai terminato. Inoltre è impossibile commettere errori poiché il sensore di pressione ti fa sapere istantaneamente se stai facendo troppa forza.

A soli 59,99 euro su Amazon invece di 139,99 euro, lo spazzolino Oral-B iO 3 è quello di cui non fare a meno. Acquistalo ora con sconto del 57% in corso.