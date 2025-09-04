Oral-B iO 5N è lo spazzolino con cui lavi i denti in modo smart: geniale

Oral-B iO 5N è lo spazzolino che si collega via Bluetooth al tuo smartphone per scoprire mille informazioni diverse sulla tua routine. Non solo è intelligente e fa il suo lavoro in modo più che ottimo ma è anche un mezzo creativo per spingere i bambini a creare un’ottima igiene orale, fattore da non sottovalutare. È in doppio sconto su Amazon quindi perché non approfittarne? Mettilo in carrello a soli 84,99 euro invece di 124,99 euro giovando dello sconto del 20% e usando il codice IT15Y fino al pagamento (attivo fino a mezzanotte).

Lo spazzolino elettrico è un aggiunta sensazionale nella tua routine quotidiana. Non solo avverti subito la differenza rispetto a uno spazzolino classico ma grazie alla sua facilità di utilizzo, è adatto praticamente a chiunque. Ebbene, sapersi lavare i denti non è così scontato e molte volte commettiamo errori che poi ci portano a dover andare dal dentista. Visto che quella poltrona è l’incubo che non vorremmo mai vivere, passare a un prodotto come Oral-B iO 5N è la scelta più giusta. Questo spazzolino arriva con un kit che comprende la custodia per le testine, 1 testina (puoi acquistarne originali e compatibili), la base di ricarica che funziona anche come stand e la custodia da viaggio. Come mai quest’ultima? Beh, la sua autonomia arriva a diverse settimane quindi anche in viaggio è da non farne a meno.

Ma veniamo a noi, il modello in questione si collega via Bluetooth allo smartphone. In questo modo puoi usare l’app dedicata per seguire come lavi i denti e ricevere informazioni e consigli utili così capisci se ignori qualche zona o se sbagli qualcosa. Hai a disposizione diverse modalità di pulizia, anche quella delicata alle gengive sensibili. In più non mancano all’appello né il sensore di pressione con cui sai istantaneamente se stai impiegando troppa forza che il timer integrato di 2 minuti.

Metti in carrello a soli 84,99 euro invece di 124,99 euro su Amazon il tuo spazzolino Oral-B iO 5N con il kit al completo. Usa il codice It15Y per ottenere l’extra sconto di 15€, hai tempo fino a questa notte.