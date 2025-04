Oral-B iO 6, il kit completo con 3 testine incluse: prezzo stroncato

Oral-B iO 6 è lo spazzolino elettrico che in bagno rivoluziona la pulizia dentale. Semplice da usare, ideale per tutta la famiglia e ora anche in kit completo di 3 testine per usarlo fin da subito e senza secondi acquisti. Vista la batteria longeva lo puoi portare anche in viaggio e non farne mai a meno. Se sei interessato non perdere ora l’offerta ma anzi, cosa aspetti? Su Amazon con uno sconto del 54%, il prezzo scende a soli 119,99€. È il tuo momento, aggiungilo subito al carrello.

Lo spazzolino elettrico definitivo: Oral-B iO 6

Comodo, pratico e soprattutto in grado di apportare una differenza sostanziale in termini di pulizia. Rispetto allo spazzolino classico, questo elettrico di Oral-B riesce ad eliminare molta più placca e raggiungere anche zone più nascoste e difficili per eliminare residui di cibo ed evitare la nascita di carie e problematiche legate alle gengive. Con Oral-B iO 6 hai persino una marcia in più perché ci sono ben 5 modalità di spazzolamento incluse (pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, protezione gengive, sbiancate) e un kit che è composto da spazzolino, 3 testine, custodia da viaggio e base di ricarica.

Perché scegliere questo modello invece di uno più economico? Qui trovi l’intelligenza artificiale che ti aiuta a riconoscere gli errori che commetti, ti guida in una pulizia corretta e si unisce al sensore di pressione intelligente per prendersi cura dei tuoi denti in modo professionale. Attraverso le delicate micro vibrazioni, eliminare la necessità di andare dal dentista più volte all’anno è un semplice gesto quotidiano. La batteria, infine, ti garantisce giorni e giorni di funzionamento.

A soli 119,99€ su Amazon con uno sconto del 54%, il magico Oral-B iO 6 è lo spazzolino elettrico di cui non fare a meno. Collegati ora in pagina e approfitta del ribasso che dimezza il prezzo di partenza con un solo click.