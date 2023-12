Oral-B l'ha fatto: RADDOPPIA con 2 spazzolini elettrici a prezzo MINI

Perché limitarsi ad acquistare un solo spazzolino elettrico quando in casa siete tante persone? Oral-B ha l’offerta perfetta per te visto che ti mette a disposizione due prodotti e tutto ciò che ti occorre. Comodi, pratici e soprattutto ottimi per rendere la pulizia dei denti ancora più profonda.

Collegati al volo su Amazon per approfittare del ribasso del 21% che fa crollare il prezzo. Con soli 69,99€ porti a casa la combo concludendo un vero e proprio affare.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Oral-B raddoppia: due spazzolini elettrici di cui non fare a meno

Quando ne puoi avere due perché scendere a compromessi? Con Oral-B hai tutte le carte in regola per rendere l’igiene orale perfetta e dire addio a tutte le visite dal dentista. In modo particolare, con questi due spazzolini, tutta la famiglia è coperta.

In confezione trovi la basetta di ricarica, i due manici e 3 testine comprese ma naturalmente puoi comprarne quante ne vuoi così ognuna può avere la sua.

Pensa che ha il sensore di pressione integrato che si illumina se eserciti troppa pressione, il timer da 2 minuti che ti aiuta a pulire i denti a sufficienza e tre modalità tra cui scegliere così da rispettare ogni tua esigenza.

In termini di autonomia non avere pensieri: è davvero tanta e sufficiente per più di una settimana con appena una carica completa.

Insomma, è come farne ambo al lotto. Collegati immediatamente su Amazon per acquistare i tuoi spazzolini elettrici Oral-B a soli 69,99€ con lo sconto del 21% ora in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.