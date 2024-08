Orologi CASIO: la Top 5 di quelli in sconto su eBay

CASIO: un marchio, una garanzia. Qui è dove raccogliamo le migliori offerte su eBay per gli orologi del brand, dai modelli più conosciuto come l’inimitabile LA-670W a quelli più particolari come il CA-53WF-3B con calcolatrice fisica incorporata. Ecco la nostra Top 5.

I migliori orologi CASIO in offerta (Top 5)

Partiamo dal grande classico che abbiamo già citato: F-91W. Oggi è in sconto a soli 19 euro (invece di 29 euro), devi solo inserire il codice AGOSTO24 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Lanciato nell’ormai lontano 1989, è stato protagonista anche sul grande schermo, comparendo in diversi film. La cassa è robusta, realizzata in resina. Visualizza anche cronometro e sveglia sul display retroilluminato.

CASIO LA-670W, apprezzato soprattutto per il suo stile vintage, è in offerta a soli 28 euro (invece di 69 euro), anche in questo caso con il codice AGOSTO24 . Puoi scegliere tra diverse colorazioni quella che preferisci: guardale nella scheda del prodotto.

Design decisamente particolare per CASIO CA-53WF-3B, che integra una vera e propria calcolatrice con 16 pulsanti fisici. Oggi può essere tuo a 31 euro (invece di 39 euro, sempre con la promozione codice AGOSTO24 ). Decisamente unico, non passa di certo inosservato.

Grazie alla promozione in corso, CASIO MTP-V004L-1B2 può essere tuo a soli 35 euro (invece di 44 euro). I punti di forza? Cassa in acciaio, movimento al quarzo e cinturino in pelle. Ricordati di applicare il codice AGOSTO24 per tagliare la spesa.

Concludiamo la carrellata con CASIO LTP-B165L-2BV 66 euro (invece di 99 euro), analogico e con cinturino in vera pelle. È caratterizzato da un design classico ed elegante, con indicatori in numeri romani. Inoltre, è impermeabile. La modalità per approfittarne, ancora una volta, è l’inserimento del codice AGOSTO24 prima di effettuare il pagamento.

Per tutti i prodotti qui elencati è prevista la spedizione gratis. Puoi trovare altri modelli sfogliando il catalogo di eBay.