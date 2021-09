Orologio cerca-cameriere: prezzaccio, su Amazon

Fino ad oggi probabilmente non sapevi neppure che esistesse, a meno che tu non sia del mestiere e possa quindi capire quanto utile possa essere uno strumento di questo tipo. Il modello in questione è il Retekess T128 e si configura come un orologio con cercapersone, in grado di ricevere chiamate wireless fino a 100 metri di distanza. L'utilità? Chiedete a un cameriere.

Orologio per camerieri

L'orologio può essere molto utile per camerieri che devono gestire più tavoli in ristoranti o locali che vogliono poter dare il massimo servizio possibile a tutti i clienti. Per capire la bontà di questa offerta basti pensare che il prezzo tradizionale di kit di questo tipo aleggia tra 100 e 400 euro, il modello in questione parte da 75 e con lo sconto arriva a 43,49 euro. Non il top di gamma, insomma, ma a fronte di un investimento tanto irrisorio val la pena adottarne uno per provare a capire come davvero possa accelerare la velocità di un servizio migliorandolo al contempo in qualità. Se davvero l'organizzazione migliora, allora questi 43,49 euro saranno i meglio spesi di sempre: recuperare la cifra sarà questione di pochi giorni.

I cinque pulsanti di chiamata previsti nel kit possono essere fissati al tavolo per il cliente in arrivo, il quale potrà così chiamare il cameriere per ottenere immediata attenzione. Il cameriere vedrà sull'orologio il numero del tavolo e il tempo passato dall'ultima chiamata, potendo così ottimizzare i propri spostamenti e le proprie attenzioni per offrire la massima soddisfazione a tutti i clienti.

Val la pena spendere pochi euro per tentare di recuperarne molti in poco tempo? Chiedete a un ristoratore.