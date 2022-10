ORTUR Laser Master 3 è l'incisore smart per eccellenza: RISPARMIA con il CODICE SCONTO

Pur essendo nata relativamente da poco (nel 2018, per la precisione), ORTUR è oggi tra le più importanti aziende impegnate nell’industria degli incisori laser. A confermarne il successo c’è un numero: il Laser Master 2 ha venduto oltre 150.000 unità, una cifra davvero pazzesca per questo settore. E ora, ad un anno circa di distanza, è giunto il momento di dare un nuovo scossone al mercato.

ORTUR Laser Master 3

Per descrivere in modo sintetico ma accurato il Laser Master 3 si può utilizzare, senza cadere in errore, il motto dell’azienda: “Imagine it, design it, make it!”. Partendo da quanto di ottimo fatto con il modello della precedente generazione, ORTUR ha spinto ancora di più sull’acceleratore per dare vita ad un incisore laser più veloce, preciso, sicuro e basato su una tecnologia ancora più innovativa.

Il Laser Master 3 ha un prezzo di listino di 749 dollari ma utilizzando l’esclusivo codice “50OLM3” (da inserire al momento del checkout) si ottiene uno sconto di 50$. Per il mercato italiano, le spedizioni sono gratuite.

Il Laser Master 3 ha tutte le carte in regole per conquistare il suo mercato di riferimento. La testina laser (solo 235g) è stata ottimizzata meticolosamente per raggiungere una velocità di 20.000mm/min, ovvero il doppio rispetto alla maggior parte degli altri incisori laser. Il modulo laser da 10W è sì potente ma non cede mai il fianco a problemi di surriscaldamento.

Il livello di precisione (0,05mm*0,01 mm) è davvero incredibile, ecco perché i risultati saranno sempre ottimali. Potrai incidere materiali come legno, ceramica, carta, pelle e anche metallo. Il tutto in religioso silenzio grazie alla scelta di ORTUR di utilizzare driver per motori stepper di ultimissima generazione.

Interessante e utile la chicca che strizza l’occhio al mondo mobile. Tramite l’apposita applicazione scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, ci si può lanciare in incisioni al volo, direttamente da smartphone/tablet. Una soluzione studiata per chi è alle prime armi, per eventi all’esterno e – perché no – fini commerciali.

Un plauso infine per aver aggiornato ulteriormente la sicurezza del dispositivo con maggiori protezioni, switch di emergenza, serrature di sicurezza e sensori che prevengono sovraccarichi e monitorano il voltaggio.

Un’alternativa più economica: Aufero 2 LU2-2

Se cerchi un incisore laser ma non te la senti di investire una cifra che superi una certa soglia, dovresti allora puntare sull’Aufero 2 LU2-2. Forte di un rapporto qualità-prezzo senza pari, è perfetto per incidere e tagliare diversi materiali, come legno, metallo, plastica, carta, alluminio e – se vuoi proprio fare le cose in grande stile – anche il cibo.

Puoi acquistare l’Aufero 2 LU2-2 a prezzo scontato sia su Ortur (269,99 dollari) che su Sinis (238,66 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.