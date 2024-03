Oscar 2024: come vedere e quando ci sarà la cerimonia più attesa dell'anno

Domenica 10 marzo, presso il Dolby Theatre di Hollywood, si terranno gli Oscar 2024. Qui in Italia saranno trasmessi in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle ore 23:30.

Dove vedere gli Oscar 2024 in diretta TV e in streaming dall’Italia

Gli Oscar di quest’anno saranno visibili su Rai 1 e RaiPlay dalle ore 23:30 di domenica 10 marzo. La trasmissione sarà condotta dal giornalista Alberto Matano, ex volto del Tg1 e attuale conduttore del programma televisivo La Vita in diretta.

Negli Stati Uniti, invece, a condurre la serata della 96esima edizione degli Academy Awards sarà Jimmy Kimmel, conduttore e produttore esecutivo del Jimmy Kimmel Live!, talk show in onda da più di vent’anni sulla rete ABC. Con quella di quest’anno, raggiungerà la quarta conduzione degli Oscar dopo le edizioni 2017, 2018 e 2023.

Come vedere gli Oscar 2024 in streaming dall’estero

Per vedere gli Oscar in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete.

È tutto, ora non ti resta che lanciare l’app RaiPlay, sintonizzarti su Rai 1 e goderti la cerimonia degli Oscar in streaming. Anche dall’estero.