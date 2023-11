Osserva lo spazio dalla tua cameretta con il Telescopio Astronomico a soli 159€!

Il telescopio Gaterda è una scelta eccellente per coloro che desiderano intraprendere il meraviglioso viaggio dell’esplorazione del cielo notturno. Grazie alla sua lunghezza focale di 500 mm e un’apertura di 80 mm, questo strumento offre un’immagine nitida e luminosa dei pianeti e delle stelle, consentendoti di ammirare lo spettacolo celeste.

I rivestimenti completamente multistrato (FMC) rappresentano un elemento chiave, contribuendo ad aumentare la trasmissione della luce e a migliorare la nitidezza delle immagini. Il mirino a punti rossi 5×24 facilita la ricerca e l’individuazione di oggetti celesti, rendendo l’esperienza di osservazione ancora più appagante. Gli obbiettivi intercambiabili da 25 mm e 10 mm consentono una flessibilità nell’ingrandimento, adattando la visione alle specifiche esigenze di ogni osservatore.

Il treppiede regolabile in acciaio inox, oltre a conferire robustezza e stabilità al telescopio, offre la flessibilità di posizionare l’attrezzatura in qualsiasi direzione desiderata. Incluso nel pacchetto, un adattatore per telefono apre nuove prospettive, consentendoti di catturare fotografie e video del cielo notturno e condividere queste emozionanti esperienze con amici e familiari.

L’aspetto pratico del telescopio Gaterda è evidente anche nella sua facilità d’uso e montaggio. Le istruzioni chiare e concise rendono l’esperienza di installazione priva di complicazioni, senza necessità di strumenti aggiuntivi.

Con il telescopio Gaterda, l’osservazione del cosmo diventa un’esperienza accessibile a tutti, aprendo le porte a un mondo di meraviglie celesti in modo semplice e immediato. Potrai vivere tutto ciò con soli 159,99€ invece di 209,99€!