Ottenere NordVPN gratis, ecco come

Se stare perennemente online è necessario per lavoro, allora la protezione della privacy diventa prioritaria. In che modo? Attivando una VPN, possibilmente ottima come NordVPN. Ma come ottenere NordVPN gratis?

Se viene attivata subito in questa pagina, si otterrà una sorta di prova gratuita di 30 giorni, più che sufficienti per testare senza impegno questa VPN.

Nel caso in cui l’utente non sia soddisfatto delle prestazioni che ha avuto in cambio, potrà richiedere il rimborso dell’importo speso.

Un altro vantaggio è la possibilità di ottenere 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Ciò è possibile grazie all’attuale offerta natalizia, la quale consente anche di avere un forte sconto sul prezzo d’acquisto, che ammonta al 63%.

Ottenere NordVPN gratis è sinonimo di tante funzionalità

Ottenere NordVPN gratis significa affidarsi a un servizio esclusivo e che mette la privacy online in una botte di ferro.

Tale privacy è garantita dai tunnel crittografati di NordVPN, che impediscono a chiunque di poter risalire ai dati degli utenti, con gli stessi provider dei servizi Internet impossibilitati ad accedere ai dati di navigazione grazie anche alla politica No-Log della VPN.

Non soltanto i dati vengono protetti. NordVPN, in effetti, protegge i dispositivi su cui è installata dai malware, dai tracker e dagli annunci pubblicitari.

La funzione in questione si chiama ThreatProtection, la quale protegge anche quando l’utente non è collegato a un server VPN.

La velocità di connessione si rallenta con NordVPN? Assolutamente no. Anzi, sarà migliore, in quanto supera i 6730 Mbps. Quindi, gli amanti dello streaming non avranno nessun problema di buffering.

A proposito di streaming: con NordVPN si potranno visionare i contenuti bloccati dalle restrizioni geografiche. Ciò perché il server VNP a cui l’utente si collega si può trovare in qualsiasi parte del mondo.

Quindi, per ottenere tutto questo, bisogna approfittare subito di questa grande offerta cliccando QUI e provando gratuitamente il servizio di NordVPN per 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.