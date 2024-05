Ottieni canone GRATIS per 6 mesi con Axerve tramite questo codice

Axerve POS Easy è un servizio che può aiutarti a gestire nel migliore dei modi i tuoi incassi e quale miglior momento per richiederlo se non ora, grazie alla nuova promo con cui puoi ottenere canone gratuito per 6 mesi inserendo il codice 6XTE, esclusivo per i nostri lettori, durante la procedura di richiesta.

Axerve POS Easy: canone gratis per 6 mesi e un servizio completo

Axerve POS Easy fornisce un terminale per gli incassi pratico e moderno, accompagnato da un servizio di gestione all’avanguardia. Oltre a un grande display touchscreen a colori, offre connettività GPS, wireless e 4G, con sistema operativo Android, insieme a diverse funzionalità, servizi innovativi e massima sicurezza grazie alla certificazione PCI PTS 5.x. La SIM multioperatore inclusa di consente di incassare sempre e dovunque: si collega al miglior segnale disponibile.

Inoltre le dimensioni del dispositivo fornito da Axerve sono molto compatte e, con un peso leggero di soli 390 grammi, lo rendono facile da trasportare e posizionare dove vuoi. L’offerta a canone ti consente di risparmiare sulle commissioni pagando una tariffa fissa mensile di 17€ + IVA se incassi fino a 10.000€ l’anno e 22€ + IVA se invece raggiungi i 30.000€ l’anno. Oltre questa soglia, verrà applicata una commissione dell’1% che si aggiunge al canone.

La dashboard myStore di Axerve consente di gestire comodamente tutto, con un’interfaccia intuitiva e semplice da navigare, e aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite il terminale POS. Puoi monitorare le tue transazioni, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture.

Axerve POS Easy è una soluzione di pagamento completa che meglio si adatta alle esigenze della tua attività, anche grazie a un’assistenza, completamente gratuita e a tua totale disposizione, composta da tecnici esperti che ti aiuta nell’installazione e la configurazione. Per richiederlo ti basta fare clic su “Inizia la richiesta”, nella pagina dedicata, fornendo tutti i dati sull’attività e quelli anagrafici per ricevere il dispositivo direttamente all’indirizzo indicato.