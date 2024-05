Ottieni fino a 6 mesi gratis di Apple Music con questo "trucco"

La fine della scuola si avvicina, i tormentoni dell’estate anche. E per gli appassionati di musica significa solo una cosa: cuffie ben salde alle orecchie per cantare e ballare a tutte le ore del giorno, che sia al mare, a casa o in macchina.

Se sei alla ricerca di un nuovo servizio streaming musicale da provare gratuitamente, ti segnaliamo la possibilità di ottenere fino a sei mesi gratis di Apple Music, la piattaforma sviluppata dalla casa di Cupertino. Tra i suoi principali punti di forza l’ascolto offline su qualunque dispositivo, il catalogo da oltre cento milioni di canzoni e la funzionalità Apple Music Sing.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere sei mesi gratis di Apple Music occorre acquistare uno di questi dispositivi Apple: un iPhone (va bene qualsiasi modello), un paio di auricolari AirPods (di seconda o terza generazione, gli AirPods Pro oppure gli AirPods Max), uno smart speaker HomePod (sia in versione normale che mini) o uno dei prodotti Beats idonei (Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro).

Se non hai modo di acquistare uno di questi dispositivi, puoi ugualmente provare Apple Music per un periodo pari a un mese sottoscrivendo per la prima volta l’iscrizione al servizio musicale oppure completando l’iscrizione ad Apple One, l’abbonamento che include in un unico pacchetto cinque servizi Apple.

Per riscattare la tua offerta vai su questa pagina di Apple Music: tutto quello che devi fare è accedere con le credenziali del tuo ID Apple, andare sull’App Store e selezionare l’applicazione Music; quando dopo pochi secondi comparirà il banner della prova gratuita, premi sul pulsante Ottieni 6 mesi gratis (o un mese).