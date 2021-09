Ottieni il meglio da ogni singolo match con il Logitech G Pro

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei migliori mouse da gaming in assoluto, utilizzato da numerosi giocatori professionisti. Stiamo parlando del Logitech G Pro, un mouse ultraleggero pensato per il gioco competitivo che punta tutto sulle prestazioni e la precisione.

Mouse gaming Logitech G Pro: caratteristiche tecniche

La proposta di Logitech è molto diversa rispetto ai tradizionali mouse da gioco. Il design è piuttosto lineare ed essenziale offrendo solo due tasti aggiuntivi sul lato sinistro. Pur adattandosi a qualsiasi mano grazie al design simmetrico, sicuramente la presenza dei due tasti lo rende ideale per destrorsi. Non manca naturalmente l’illuminazione RGB Lightsync, compatibile con l’applicazione G HUB che consente di sincronizzare tutte le periferiche di Logitech.

Naturalmente a fare la differenza in questi casi è il sensore, ed il G Pro monta il migliore mai prodotto da Logitech, il sensore Hero. Questo offre una risoluzione di ben 25.000 DPI regolabile ed è possibile personalizzare ogni profilo su 5 diversi livelli. Presente la memoria integrata che permette di salvare i profili direttamente sul mouse, in modo da poter utilizzare la medesima configurazione su PC diversi anche in assenza del software. Non manca il tasto dedicato al cambio rapido della risoluzione sulla parte superiore. Chiudono la dotazione gli interruttori meccanici, che garantiscono la massima precisione ed affidabilità ad ogni clic, testati per ben 50 milioni di pressioni. In conclusione, un mouse indirizzato a chi vuole il massimo in ogni singola partita, con una qualità e precisione senza compromessi.

Grazie ad uno sconto del 45%, il Logitech G Pro oggi può essere acquistato su Amazon a soli 44,99 euro per un risparmio di ben 37 euro sul prezzo di listino.