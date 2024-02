Ottieni ora il 4% con X Risparmio Libero di Banca Aidexa

Non lasciarti scappare questa opportunità! Richiedi subito X Risparmio Libero di Banca Aidexa, il conto deposito che ti consente di sfruttare un incredibile tasso di interesse del 4% annuo lordo senza alcun vincolo per massimizzare la resa delle tue giacenze.

Risparmia senza vincoli con X Risparmio Libero e un interesse del 4%

X Risparmio Libero è un prodotto finanziario lanciato da Aidexa, una giovane banca presente in Italia da 7 anni, e ti offre un’opportunità unica per far fruttare i tuoi risparmi. Puoi infatti beneficiare di un elevato tasso del 4% in totale libertà: non ci sono vincoli e puoi prelevare i soldi quando vuoi.

Questo perché gli interessi vengono calcolati in base al saldo giornaliero. In questo modo, non perderai un singolo centesimo degli interessi che hai già maturato prima di qualsiasi ritiro di denaro! Questi vengono inoltre liquidati ogni trimestre direttamente sul tuo conto deposito.

E non serve aprire un conto corrente con la banca. Puoi infatti collegarlo comodamente a un conto di cui sei già titolare e versare i soldi attraverso l’IBAN dedicato. Il prodotto è interamente digitale e si richiede online. Ti basta avere con te i tuoi documenti di riconoscimento e l’IBAN del conto da cui vuoi versare il denaro e riceverlo se avrai intenzione di chiudere il conto.

Ma Risparmio Libero non è solo conveniente per te. Attraverso il tuo deposito, mentre tu guadagni, Banca AideXa finanzia i progetti delle piccole e medie imprese italiane. Quindi, scegliendo di aprirlo, stai anche contribuendo alla crescita dell’economia del Paese.

I tuoi fondi sono naturalmente protetti dal Fondo Interbancario Tutela Depositi fino a 100.000€.

X Risparmio Libero di Banca AideXa è una soluzione ideale per chi cerca un conto deposito flessibile e redditizio. Con la sua combinazione di libertà, rendimento e sicurezza, ti permette di gestire i tuoi risparmi nel modo che preferisci, mentre contribuisci a sostenere le PMI italiane. Aprilo oggi e inizia a far fruttare i tuoi risparmi.