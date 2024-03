Ottieni una maggiore privacy con CyberGhost VPN a 2,03€ al mese per 24 mesi

La propria privacy online non è un qualcosa di barattabile. E il miglior mezzo per ottenerla è la rete VPN, il servizio che consente di navigare in completo anonimato e mantenere private le attività sul web.

Una delle migliori soluzioni al riguardo presenti sul mercato è CyberGhost, la cui VPN è pensata appositamente per garantire una maggiore privacy. Oggi è possibile sottoscrivere il piano di due anni a 2,03 euro al mese per effetto dell’83% di sconto, con ulteriori due mesi gratis e una garanzia di rimborso valida per 45 giorni.

La VPN di CyberGhost è in offerta a 2,03 euro (83% di sconto)

L’attivazione di CyberGhost VPN consente di nascondere la propria attività su Internet a chiunque, inclusi inserzionisti, hacker e provider di rete. Così facendo nessuno può scoprire né l’identità né la vera posizione, con innumerevoli vantaggi.

Tra questi vi è anche la possibilità di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete all’estero, alla base dei blocchi sui contenuti delle piattaforme streaming. Un altro vantaggio è sul piano dell’esperienza gaming: una VPN consente di evitare le improvvise cadute di connessione durante le attività più intense, a tutto vantaggio del gioco.

Sempre a proposito di privacy, CyberGhost rientra nella lista delle VPN no-log. Ciò significa che l’azienda non monitora, non condivide né vende i dati dei suoi clienti. In aggiunta a ciò c’è l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, la migliore di tutte.

Il piano di due anni di CyberGhost VPN è in offerta a 2,03 euro al mese grazie all’83% di sconto. La promo scade alla mezzanotte di oggi.