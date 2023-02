Ottimizzare le prestazioni di Windows: ecco i migliori software in circolazione

Windows è un sistema operativo più che apprezzabile sotto tanti punti di vista. Con un utilizzo prolungato però, un PC desktop o un laptop che adotta questo sistema operativo, tende inesorabilmente a rallentare.

Ottimizzare le prestazioni di Windows, in tal senso, è un ottimo modo per ottenere il massimo dall’ambiente creato da Microsoft. In questo senso è possibile agire manualmente, eliminando i file temporanei, alleggerendo l’avvio e andando ad agire manualmente sui registri di sistema.

Questa tipologia di attività però, oltre ad essere noiosa e a richiedere parecchio tempo, in alcuni casi risulta anche pericolosa per Windows stesso.

Mettere mano ai suddetti registri, per esempio, può causare problemi agli utenti meno esperti: in alcuni casi, il sistema operativo può bloccarsi e smettere di funzionare. In questo senso, i prodotti IObit si dimostrano la soluzione più rapida, semplice e sicura.

Ottimizzare le prestazioni di Windows? Con i prodotti IObit bastano un paio di clic

IObit è un’azienda che, da 17 anni, si occupa proprio di migliorare l’esperienza degli utenti nel contesto Windows (e non solo).

Per migliorare le performance di questo sistema operativo, per esempio, propone Smart Defrag 8 PRO.

Tale software va a rendere ancora più efficace la deframmentazione, agendo in maniera più approfondita rispetto al tool classico di Windows e riducendo drasticamente il tempo richiesto per l’avvio.

Non da meno è Driver Booster 10 PRO. Stiamo parlando di un programma in grado di automatizzare l’aggiornamento dei driver, permettendo non solo di mantenere prestazioni elevate ma anche di evitare problemi come bug e malfunzionamenti vari.

Il software di IObit più completo però, è molto probabilmente Advanced SystemCare 16 PRO. Si tratta di un’utility che permette di mantenere pulito il PC, incrementando le prestazioni dello stesso fino al 200%.

I tre strumenti citati, così come molti altri, sono attualmente in promozione.

IObit, per festeggiare i suoi 17 anni di attività, ha scelto di proporre i suoi software a prezzi fortemente scontati: un’occasione imperdibile per qualunque utente Windows.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.