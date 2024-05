OTTIMO Porta Cellulare Auto in OFFERTA a soli 11€ su Amazon

Guida in totale sicurezza grazie a questo fantastico Porta Cellulare Auto Universale. Cosa stai aspettando? Con soli 11€ circa lo acquisti subito su Amazon. Si tratta di un’ottima offerta visto che stiamo parlando del 40% di sconto.

Perfetto per qualsiasi automobile e compatibile con tutti gli smartphone, è la soluzione perfetta per avere sotto controllo il tuo telefono mentre guidi senza pericoli. Puoi fissarlo a parabrezza grazie alla sua potente ventosa. Se preferisci, hai anche il supporto per cruscotto e presa d’aria.

Porta Cellulare Auto Universale: perfetto per tutto

Scegli questo Porta Cellulare Auto Universale per viaggiare in sicurezza avendo sott’occhio il tuo smartphone senza impedire una guida sicura. Nella confezione arriva il supporto per telefoni da 4 a 7 pollici. Inoltre, hai anche una robusta ventosa e una clip.

Scegli il sistema che preferisci in base al fissaggio che vuoi ottenere. Puoi quindi applicarlo al parabrezza, sul cruscotto o alla bocchetta dell’aria. Perfetto per la tua automobile, è ideale anche su camion, suv, taxi, autobus e tanto altro.

Il sistema di bloccaggio dello smartphone è sicuro e preciso. Adattandosi alla forma del telefono, assicura una protezione completa mantenendolo stabile durante il viaggio e nonostante le vibrazioni prodotte dal movimento dei pneumatici sulla strada. Acquistalo subito a soli 11€, invece di 19,99€.