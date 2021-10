Ottobre è il mese della sicurezza digitale: proteggi le tue password con Keeper Family

Lo sapevi che circa l'80% delle violazioni online è dovuta a password deboli, banali o simili fra loro? Per tenere al sicuro privacy e dati sensibili nell'immensa giungla del web, Keeper si rivela un valido aiuto. Si tratta di un'utilissima piattaforma in grado di gestire qualsiasi chiave di accesso e dato sensibile, rinchiudendoli al sicuro in una cassetta digitale protetta da crittografia. Il piano Family è perfetto per estendere la sicurezza anche ai membri della tua famiglia e potrai acquistarlo a soli 7,62 euro al mese. L'abbonamento comprende ben cinque cassette di sicurezza con conservazione di password illimitate, generazione e compilazione automatica delle password e moltissime altre comode funzionalità.

A tal proposito, ricordiamo che ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza digitale: Keeper sostiene con orgoglio la campagna condividendo per tutto l'arco del mese risorse formative e utili, volte ad incentivare la sicurezza informatica di ogni singolo utente della rete, affiancate da una serie di interviste ed approfondimenti tenuti dai maggiori esperti globali del settore.

Keeper Family: tutte le funzioni più interessanti

Se sei curioso di conoscere tutte le funzionalità offerte da Keeper Family, ecco un sommario delle più interessanti. Lo scopo del programma, come anticipato, è quello di generare e conservare password, ma non solo: anche informazioni personali, dati sensibili, patenti di guida, passaporti e carte di credito (per acquisti in tutta sicurezza) possono essere conservati fra le pareti sicure di una cassetta di sicurezza digitale protetta da crittografia. Hacker e malintenzionati non potranno così entrare in nessun modo in possesso dei nostri dati. Con il servizio di Archiviazione Sicura, inoltre, potrai gestire e proteggere anche immagini, video, documenti e qualsiasi altra tipologia di file. E in caso di emergenza? Al momento della registrazione, potrai indicare fino a cinque contatti a cui consentire l'accesso alla cassaforte digitale in caso di imprevisti o necessità.

Ricapitolando, a soli 7,62 euro al mese avrete a disposizione: cinque cassette di sicurezza digitali private, archiviazione file fino a a 10GB e archiviazione illimitata di password, dati personali e carte di pagamento, una web app con accesso sicuro tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o Face ID), accesso di emergenza e supporto ad un numero illimitato di dispositivi sincronizzati. Ultimo, ma non per importanza, Keeper ti fornirà assistenza per qualsiasi problema 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno.