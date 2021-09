Outlook Recovery e PST Converter: bundle in offerta

Nell'ampio catalogo di SysTools ci sono molti software interessanti, tra cui Outlook Recovery e PST Converter. Il primo permette di recuperare i file PST (il formato usato da Microsoft per conservare email, calendari e contatti), mentre il secondo effettua la conversione dei file PST in molteplici formati. Grazie all'attuale promozione è possibile acquistarli in bundle, risparmiando oltre 30 euro.

Outlook Recovery e PST Converter: accoppiata perfetta

Outlook Recovery, compatibile con Windows e macOS, consente di riparare i file PST in Outlook 2007/2010/2013/2016/2019. È possibile effettuare il recupero completo oppure specificare un intervallo di tempo, oltre al tipo di contenuto (email, contatti, calendari, attività e altro). Il software è in grado di ripristinare i file PST cancellati, danneggiati, inaccessibili, cifrati e protetti da password.

L'operazione di recupero viene eseguita in quattro passi. È sufficiente selezionare i file PST e scegliere una delle opzioni di esportazione. Come si può vedere nello screenshot, l'interfaccia è molto semplice:

PST Converter è invece un tool per la conversione dei file PST. Gli utenti possono scegliere tra vari formati di destinazione per le email, tra cui EML, MSG, TXT, HTML e PDF. Per calendari e contatti sono supportati i formati ICS, VCF e CSV. È possibile anche la conversazione batch (più file PST nello stesso momento).

Il software consente anche la conversione di file PST danneggiati, cifrati e protetti da password. Anche in questo caso sono richiesti quattro passi, utilizzando un'interfaccia simile a quella di Outlook Recovery:

I singoli software costano 41,60 euro (IVA esclusa). Il bundle Outlook Recovery + PST Converter costa invece 50,08 euro, ovvero 61,10 euro (IVA inclusa). Dopo aver aggiunto il pacchetto al carrello e cliccato su Ordina viene mostrata la pagina in cui inserire le informazioni di pagamento. Dopo qualche secondo comparirà questo pop-up:

È possibile quindi ottenere uno sconto ulteriore del 10%. Il prezzo finale sarà dunque 54,99 euro.