Overwatch 2: lancio segnato da attacchi DDoS

Uno dei titoli videoludici più attesi di questa stagione, Overwatch 2, ha fatto il suo debutto ufficiale nella giornata di martedì 4 ottobre. Non tutto è andato secondo i piani: a rovinare la festa un attacco DDoS che ha creato più di qualche grattacapo allo staff tecnico di Blizzard, prendendo di mira i server e impedendo che tutto andasse liscio come era stato immaginato.

Attacchi DDoS ai server di Overwatch 2

La conferma dei problemi è giunta anche da Mike Ybarra, presidente della casa produttrice, con il tweet che riportiamo di seguito. Al momento, la responsabilità non è stata attribuita ad alcun gruppo, né è dato a sapere quale sia l’obiettivo di chi ha organizzato l’assalto.

Sfortunatamente, stiamo sperimentando un massiccio attacco DDoS sui nostri server. Le squadre stanno lavorando sodo per mitigarlo e gestirlo. Questo sta causando un gran numero di problemi e cadute alle connessioni.

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE — Mike Ybarra (@Qwik) October 4, 2022

Non si è trattato di un’azione lampo, né circoscritta nel tempo. Un ulteriore eccessivo carico di richieste ha colpito la piattaforma ieri, come confermato dal game director Aaron Keller. Di fatto, un secondo attacco Distributed Denial of Service che ha causato nuovi intoppi, instabilità generale, disconnessioni e in generale un’esperienza di gioco fallata.

Overwatch 2 è il seguito del titolo sviluppato e pubblicato da Blizzard nell’ormai lontano 2016. Il gameplay è stato migliorato, ma non rivoluzionato: non ce ne sarebbe stato bisogno, considerando il successo ottenuto dal predecessore in termini di numeri, pubblico e community. Tra le novità introdotte si segnala la modalità Push. Si tratta di un gioco free-to-play ovvero gratuito da scaricare e installare. È disponibile nelle versioni per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch. Supporta i match cross-platform.

