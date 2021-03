OVH, incendio forse causato da un UPS

Dopo il grave incendio scoppiato il 10 marzo che ha completamente distrutto un data center di OVH (principale hosting provider europeo e terzo del mondo), il fondatore Octave Klaba ha fornito una plausibile spiegazione della causa. Probabilmente il colpevole è un UPS (Uninterruptible Power Supply) che aveva ricevuto un intervento di riparazione poche ore prima.

Klaba ha pubblicato un video su Twitter per fornire nuove informazioni sull’incendio e le indagini in corso. L’azienda non ha ancora tutte le risposte, ma un UPS è l’indiziato numero uno. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno rilevato con la telecamera termica che due UPS stavano bruciando. Uno di essi era stato riparato proprio la mattina del 10 marzo. Un dipendente della ditta incaricata aveva sostituito diversi pezzi. Grazie alle 300 videocamere installate nell’edificio sarà possibile scoprire la causa dell’incendio.

It's too slow to give you all the information with just 280 chars. Here, my video with 8min of information we have today.https://t.co/qjm3Vs0Ho2 pic.twitter.com/xTb09wmXJ0

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 11, 2021