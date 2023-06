PA digitale 2026: nuovi siti web per 233 scuole

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha fornito un aggiornamento sulla realizzazione dei nuovi siti web da parte della scuole. Grazie ai fondi stanziati con la misura 1.4.1 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), 233 istituti scolastici hanno completato l’aggiornamento del sito, ricevendo quindi 1,7 milioni di euro.

Oltre 50 scuole in Campania

Per il rifacimento dei siti web sono stati pubblicati tre avvisi nei mesi di aprile, giugno e dicembre 2022 per un totale di 72,5 milioni di euro (41,6 milioni erano ancora disponibili alla scadenza). Oltre 6.800 scuole hanno inviato la candidatura per ricevere le risorse.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato che sono online i nuovi siti web di 233 scuole. Come si può vedere dal grafico, il numero maggiore (52) si trova in Campania. Seguono Lombardia (38), Veneto (26), Emilia-Romagna (22) e Calabria (17).

Lo sviluppo del sito web è basato sul modello standard, realizzato da Designers Italia, che consente di offrire a studenti, personale docente, personale ATA e genitori un punto di accesso ad informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Ha dichiarato: