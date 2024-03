Paga 365€ l'iPad di Apple grazie a questo COUPON!

L’iPad di Apple è considerabile come il miglior tablet in circolazione. Oggi è arrivato il momento per farlo tuo. Questo perché, grazie al codice “PSPRMAR24” su eBay, potrai risparmiare 35€ sul suo prezzo scontato, potendolo prendere a soli 365,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple iPad

Uno dei punti più forti di questo tablet è il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone. Questo straordinario schermo offre una gamma ampissima e dettagliata di colori, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base alla luce ambiente, garantendo un’esperienza visiva naturale e confortevole in ogni momento.

Alimentato dal potente chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, l’iPad di 10a generazione offre prestazioni eccezionali per qualsiasi attività, sia che tu stia lavorando su progetti complessi o immergendoti nel mondo del gaming. Grazie a questa potenza di elaborazione, l’iPad offre un’esperienza fluida e priva di lag in ogni situazione.

Non mancano neanche la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, oltre alla fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica che ti consente di fare videochiamate chiare e selfie impeccabili.

E con Touch ID e il sistema di riconoscimento biometrico, potrai proteggere i tuoi dati e autorizzare i pagamenti in modo sicuro.

Il connettore USB-C ti permette, poi, di ricaricare il tuo iPad e collegarlo a una vasta gamma di accessori, aumentando la sua versatilità. La batteria che dura tutto il giorno, ti consente di utilizzarlo per lunghe sessioni senza preoccuparti di rimanere a secco di energia. Questo modello è inoltre compatibile con Apple Pencil (1ª generazione) e Magic Keyboard Folio, che aumentano ulteriormente la tua produttività e la tua creatività.

