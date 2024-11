Vision Pro 2: lancio a fine 2025 o primavera 2026

Il Vision Pro è un prodotto molto costoso. Lo stesso Tim Cook (CEO di Apple) ha confermato che si tratta di un dispositivo di nicchia. Una versione più economica non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2027. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, il Vision Pro 2 potrebbe essere lanciato entro fine 2025.

Vision Pro 2 con chip M5

Apple non ha mai comunicato dati ufficiali sulla vendita del Vision Pro. Secondo le fonti di The Information, l’azienda californiana avrebbe ridotto gli ordini dei componenti hardware ai fornitori e quindi il numero di unità prodotte. Sono circolate anche voci sulla possibile sospensione dello sviluppo del Vision Pro 2 per puntare esclusivamente sulla versione economica.

Come spesso accade, le indiscrezioni cambiano da un giorno all’altro (dipende dalle fonti). Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, la versione economica del visore non arriverà sul mercato prima del 2027. Apple dovrebbe annunciare un Vision Pro 2 nel corso del prossimo anno. Sono previste poche o nessuna modifica al design, ma verrà utilizzato il chip M5.

Anche Mark Gurman di Bloomberg concorda con la previsione, aggiungendo un riferimento temporale più preciso: autunno 2025 o primavera 2026.

Apple sta lavorando a diverse idee per la sua linea di visori Vision, ma almeno una versione della seconda generazione di Vision Pro, se verrà rilasciata, sarà quasi del tutto simile al design attuale. I grandi cambiamenti sono interni, tra cui un upgrade del processore.

Nonostante il nuovo hardware, il prezzo dovrebbe rimanere invariato o diminuire leggermente. Apple ha intanto avviato uno studio per valutare l’eventuale lancio di occhiali smart simili a quelli di Meta. Questo sarebbe uno step intermedio che porterà agli occhiali per la realtà aumentata.