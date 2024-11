Apple: visore economico Vision Pro rimandato dopo il 2027

Quest’anno Apple ha finalmente fatto il suo ingresso nel mercato AR/VR con il Vision Pro. Ma mentre l’anno volge al termine, i risultati finora ottenuti sono contrastanti. È vero che all’uscita del visore c’è stata una vera e propria mania. Ma a lungo termine i volumi di vendita non sembrano essere particolarmente elevati.

Secondo precedenti indiscrezioni, per ovviare a questo problema Apple aveva pensato di lanciare un secondo visore, una versione più economica del prodotto attuale. Attualmente, il Vision Pro costa almeno 3.999 euro in Europa. L’idea sarebbe quella di fare delle concessioni in termini di specifiche tecniche, per offrire un headset AR/VR a un prezzo più accettabile per i consumatori. Ma purtroppo, secondo nuove indiscrezioni, la strategia di Apple sarebbe cambiata.

In un post su X, l’analista Ming Chi Kuo, solitamente ben informato, spiega che la produzione del Vision Pro low cost, avrebbe subito una battuta d’arresto e che non arriverà prima del 2027. Apple offrirà effettivamente un nuovo headset per la realtà mista nel 2025, ma secondo l’analista si tratterebbe di una versione migliorata del prodotto attuale, con un chip M5 più potente.

As I understand it, production of the cheaper Vision Pro has been delayed beyond 2027 for a while now. This means Apple's only new head-mounted display device in 2025 will be the Vision Pro with an upgraded M5 processor.

I think what really drove Apple to delay the cheaper…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 3, 2024