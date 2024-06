Apple punta su un visore Vision più economico

Secondo un recente rapporto di The Information, Apple potrebbe non lavorare più a un nuovo visore di fascia alta a causa del rallentamento delle vendite del Vision Pro. L’azienda starebbe invece cercando di ridurre il costo dei componenti per il primo modello e lavorando a un visore low cost da lanciare entro la fine del 2025.

Vision Pro: un ottimo visore VR, ma con alcuni difetti

Il primo Vision Pro, uscito all’inizio di quest’anno, è senza dubbio un ottimo visore per la realtà virtuale, ma presenta molti difetti tipici di altri visori VR. Inoltre, ha un prezzo piuttosto elevato, a partire da 3.499 dollari, e un peso considerevole (circa 650 grammi). Chi ha avuto modo di provarlo, infatti, lamenta che il visore non può essere indossato per più di un paio d’ore ora a causa del suo peso eccessivo.

Molti utenti, sempre a causa del peso del visore, hanno accusato dolori alla base del cranio dopo poche ore di utilizzo, seguiti da fastidi alla schiena. Gli esperti, infatti, consigliano di limitare le sessioni di utilizzo a brevi periodi, soprattutto all’inizio, in modo che il corpo possa adattarsi in maniera graduale al peso e alle dimensioni del visore. Inoltre, è essenziale regolare accuratamente il cinturino del visore in modo che si adatti perfettamente alla forma della propria testa.

Caratteristiche del visore Vision più economico

Con il visore Vision più economico, dal nome in codice N109, Apple intende mantenere i ldisplay ad alta risoluzione che contraddistingue il Vision Pro, ma eliminare alcune funzioni e renderlo più leggero di almeno un terzo.

Secondo Bloomberg, il prezzo del visore low cost sarebbe in linea con quello di un iPhone di fascia alta, tra i 1.500 e i 2.500 dollari. Tuttavia, The Information riporta che Apple sta riscontrando difficoltà nel tagliare i costi senza compromettere troppo le funzionalità, il che potrebbe ritardare il lancio previsto per il 2025.

L’impegno di Apple per il Vision Pro

Nonostante i piani per un visore più economico, Apple sta ancora puntando forte sul Vision Pro. L’azienda prevede di iniziare a rilasciare il visore a livello internazionale alla fine di giugno e di aggiungere una serie di nuove funzionalità con visionOS 2 in autunno.

A questo punto, non ci resta che attendere per scoprire se Apple rilascerà un altro dispositivo Vision di fascia alta o se si concentrerà a lungo termine su un prodotto più accessibile. La decisione dipenderà probabilmente dal successo delle vendite del Vision Pro e dalla capacità dell’azienda di sviluppare un visore più economico senza compromettere troppo le funzionalità e l’esperienza utente.