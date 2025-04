CMF Watch Pro 2: lo smartwatch ELEGANTE ad un super prezzo su Amazon

CMF Watch Pro 2 è uno smartwatch eccezionale, dal rapporto qualità-prezzo strepitoso, dal design elegante e dalle mille funzioni che potranno accompagnarti per tutta la giornata. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo di soli 49,95 euro invece di 69, con spedizione Prime che assicura la consegna in un giorno. Sarà davvero capace di sorprenderti: vediamo perché.

CMF Watch Pro 2: potenza e intelligenza al polso

CMF Watch Pro 2 è costruito in lega di alluminio leggera e resistente che, unita alle lunette intercambiabili e ai cinturini in silicone liquido, ti regala un look sempre curato e adattabile a qualsiasi occasione. Il display è un meraviglioso AMOLED da 1,32” con luminosità automatica perfetto per ogni condizione di luce.

Bello da vedere, ma soprattutto funzionale, specie se si parla di salute e benessere dato che tiene sotto controllo frequenza cardiaca, stress, sonno e saturazione dell’ossigeno nel sangue, aiutandoti a conoscere meglio il tuo corpo. Il nuovo algoritmo Smart Movement ti permette di contare su metriche precise per oltre 120 sport, con analisi del carico di allenamento, suggerimenti per il recupero e anche esercizi di riscaldamento guidati da animazioni 3D. Il GPS integrato a cinque satelliti è perfetto per ogni attività sportiva all’aperto.

Altre cose? Le chiamate bluetooth con tecnologia di riduzione del rumore, oltre 100 quadranti personalizzabili, widget su misura e integrazione completa con Apple Health, Google Fit e Strava. Un assistente personale completo da portare al polso, con tanto di batteria che dura fino a 11 giorni.

Non perderti l’occasione di portarti a casa CMF Watch Pro 2 ad un super prezzo e acquistalo su Amazon a soli 49,95 euro invece di 69.