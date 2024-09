Meta Quest 3S: immagini del nuovo visore economico

Meta dovrebbe annunciare il Quest 3S durante la conferenza Connect 2024 del 25 settembre (probabilmente insieme ai primi occhiali per la realtà aumentata). Nel fine settimana sono state pubblicate su un forum sudcoreano alcune immagini del nuovo visore economico (nome in codice Luna) che svelano interessanti informazioni.

Senza jack audio, ma con Action Button

Non è noto se il design visibile nelle immagini sarà quello definitivo (potrebbe essere un prototipo). Si possono vedere tutti i lati del Quest 3S (nome non confermato) e quindi notare le differenze rispetto al Quest 3. Sul lato sinistro ci sono ancora il pulsante di accensione e la porta USB Type-C per l’alimentazione. Osservando il lato destro si scopre la prima novità. Meta ha eliminato il jack audio da 3,5 millimetri.

Gli utenti dovranno quindi utilizzare auricolari USB Type-C per avere un audio privato, oltre che di qualità superiore a quella degli altoparlanti integrati. La seconda novità si può vedere nella parte inferiore. Dietro quello del volume c’è un altro pulsante. Come ha svelato accidentalmente Meta nella pagina di supporto si tratta di un Action Button che consente di attivare/disattivare il passthrough, ovvero il passaggio da realtà virtuale a realtà aumentata e viceversa.

In un’immagine si può leggere anche la capacità della batteria (16,74 Wh), superiore ai 14 Wh del Quest 2 e inferiore ai 18,9 Wh del Quest 3. Nella confezione ci sarà un alimentatore da 18 Watt, come quello del Quest 3.

Il nuovo visore per la realtà mista dovrebbe integrare il processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, schermo LCD con risoluzione di 1920×1832 pixel per occhio e refresh rate fino a 120Hz, lenti fresnel, quattro fotocamere IR per il tracciamento del corpo, due fotocamere da 4 megapixel per il passthrough e due illuminatori IR per la rilevazione della profondità.