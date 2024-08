Meta cancella Quest Pro 2 e pensa agli occhiali AR

Secondo le fonti di The Information, Meta avrebbe interrotto lo sviluppo del nuovo visore per la realtà mista. Il lancio del Quest Pro 2 (non in codice La Jolla) era previsto nel 2027. Andrew Bosworth, Chief Technology Officer dell’azienda di Menlo Park, ha parzialmente smentito le indiscrezioni. A fine settembre dovrebbero essere annunciati i primi occhiali AR, insieme alla versione economica del Quest 3.

Quest 3s e occhiali AR il 25 settembre?

Secondo The Information, Meta aveva iniziato lo sviluppo del Quest Pro 2 nel mese di novembre 2023. In seguito ad un meeting tra i dirigenti, l’azienda californiana ha comunicato ai dipendenti di interrompere il lavoro sul nuovo visore per la realtà mista. Quasi certamente il motivo principale è legato ai display micro OLED (come quelli usati da Apple nel suo Vision Pro).

La produzione di questo tipo di display è molto costosa, quindi non sarebbe stato raggiunto l’obiettivo di un prezzo inferiore a 1.000 dollari. Il prezzo del Quest Pro era 1.499,99 dollari al debutto (1.799,99 euro in Italia). Oggi è diminuito a 1.199,99 euro. Tra l’altro, le recensioni del primo modello non sono state molto positive.

Senza indicare esplicitamente l’articolo pubblicato da The Information, il CTO Andrew Bosworth ha scritto questo post su Threads:

Abbiamo molti prototipi in fase di sviluppo in ogni momento. Ma non li portiamo tutti in produzione. Andiamo avanti con alcuni, ne abbandoniamo altri. Decisioni come queste accadono di continuo, e storie basate su chiacchiere su una singola decisione non daranno mai il quadro reale.

Il dirigente conferma quindi la cancellazione di La Jolla, ma potrebbe essere stato avviato lo sviluppo di un altro prototipo, come avvenuto a marzo 2023 con la cancellazione di Cardiff (sostituito da La Jolla).

Durante la conferenza Connect del 25 settembre dovrebbe essere annunciato il Quest 3s, versione più economica (circa 200 dollari senza controller e 300 dollari con controller) dell’attuale Quest 3. Nel 2026 arriveranno invece Quest 4 e Quest 4s.

Secondo The Verge, Meta mostrerà anche i primi occhiali con realtà aumentata (nome in codice Orion) il 25 settembre. Quasi certamente verranno integrate le funzionalità di Meta AI (non disponibile in Europa). A fine giugno è stata creata la divisione Wearables, spin-off di Reality Labs.