Meta Quest 4 e 4s in arrivo nel 2026, Quest Pro 2 nel 2027

Lo scorso ottobre è stato presentato e lanciato sul mercato Meta Quest 3, ma durante le ultime ore hanno già cominciato a circolare interessanti indiscrezioni riguardo il prossimo Meta Quest 4, una sua variante economica denominata Meta Quest 4s e Meta Quest Pro 2 e a quanto pare non sarà necessario attenere ancora a lungo per poterli saggiare con mano.

Meta Quest: nuova generazione nel 2026 e nel 2027

Andando più in dettaglio, un report pubblicato da The Information, che porta anche la firma di Wayne Ma, che già in passato ha diffuso informazioni relative al visore del gruppo capitanato da Mark Zuckerberg rivelatesi poi attendibili, informa che il lancio di Meta Quest 4 sarebbe previsto per il 2026, affiancato anche da una versione economica, ovvero Meta Quest 4s.

Qualora le indiscrezioni si rivelassero effettivamente corrette, si tratterebbe di un netto cambio di modus operandi da parte di Meta. Infatti, Meta Quest 3 è arrivato sul mercato lo scorso autunno, ma il Meta Quest 3s deve essere ancora presentato e attualmente il lancio è atteso per l’autunno di quest’anno. Con la futura generazione di visori, invece, Meta potrebbe optare per un lancio contemporaneo di tutte le varianti.

Non mancano poi indiscrezioni in merito a Meta Quest Pro 2. In precedenza era stata diffusa l’informazione secondo cui il progetto sarebbe stato prima ritardato e poi cancellato definitivamente, ma potrebbe non essere effettivamente così. Secondo The Information, Meta è ancora fortemente intenzionata a realizzare questa variante del suo visore, ma i tempi di sviluppo sarebbero ancora piuttosto lunghi, con un lancio atteso per il 2027.