Qualcomm sviluppa occhiali AR con Samsung e Google

L’anno scorso, Samsung ha annunciato di voler fare il suo ritorno trionfale nel campo della realtà aumentata con due partner importanti: Google e Qualcomm. I dettagli del progetto erano scarsi, ma ora ne sappiamo un po’ di più. Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha confermato, in una recente intervista alla CNBC, che si tratterà di un paio di occhiali per la realtà mista.

In arrivo gli occhiali AR di Qualcomm in collaborazione con Samsung e Google

“Sarà un nuovo prodotto, nuove esperienze”, ha detto, prima di aggiungere che gli occhiali per al realtà aumentata si collegheranno allo smartphone di chi li indossa. Quindi, anche se possiamo facilmente intuire come possano essere, il progetto continua a essere ancora piuttosto vago (e per ovvi motivi).

Finora ci aspettavamo un qualche tipo di visore, dato che Samsung ha esperienza in questo campo, mentre le voci hanno suggerito un rinvio dopo il rilascio del Vision Pro. A maggio, Google ha approfittato della sua importante conferenza annuale per accennare a nuovi occhiali per la realtà aumentata alimentati dall’intelligenza artificiale.

A parte questo, Cristiano Amon si dice molto soddisfatto della sua collaborazione con Meta. Qualcomm, infatti, fornisce il processore Snapdragon AR1 Gen 1 per gli ultimi occhiali smart di Ray-Ban, che hanno recentemente acquisito una buona dose di intelligenza artificiale. “Penso che dobbiamo arrivare al punto in cui gli occhiali non siano diversi da quelli che si indossano normalmente o dagli occhiali da sole. A quel punto potremo scalare“, spiega.

Secondo Amon, la popolarità degli occhiali smart è destinata a crescere, e il fatto che anche Apple stia lavorando agli occhiali AR la dice lunga…