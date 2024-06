Apple riprende lo sviluppo degli occhiali AR,

Secondo recenti indiscrezioni, Apple avrebbe ripreso lo sviluppo degli occhiali per la realtà aumentata, nonostante le voci della scorsa settimana che suggerivano un rinvio del progetto a favore di una versione più economica del visore per la realtà mista Vision Pro. Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, sostiene che l’azienda di Cupertino abbia “rinnovato gli sforzi per sviluppare occhiali AR“.

Le voci su un possibile progetto di occhiali AR da parte di Apple non sono una novità. Già nel 2019, indiscrezioni non confermate sostenevano che l’azienda stesse lavorando a questo prodotto per un lancio nel 2023, mentre nel 2022 altre voci indicavano il 2024 come possibile anno di debutto. Ora che il primo visore Vision Pro MR è disponibile per la vendita da febbraio, sembra che Apple stia nuovamente concentrando le proprie energie sullo sviluppo degli occhiali AR.

Occhiali AR di Apple a data da destinarsi

Nonostante il rinnovato impegno di Apple nel progetto degli occhiali AR, Gurman, utilizzando fonti non citate, afferma che lo sviluppo di questo prodotto è ancora nelle fasi iniziali. Secondo le sue fonti all’interno dell’azienda, Apple non prevede che questo nuovo prodotto sarà pronto per il lancio nei prossimi anni.

I vantaggi degli occhiali AR rispetto ai visori

Gli occhiali per la realtà aumentata vengono considerati da molti come un prodotto in grado di portare le funzionalità tipiche degli smartphone in un dispositivo indossabile più leggero e meno ingombrante. A differenza dei visori per la realtà mista (come il Vision Pro di Apple o i visori Meta Quest di Meta), gli occhiali AR non prevedono l’utilizzo di un visore che copre tutto il campo visivo dell’utente.

Si tratta invece di un paio di occhiali, più simili a normali occhiali da vista o da sole, che proiettano contenuti digitali all’interno del campo visivo senza oscurarlo completamente. Questa caratteristica li rende potenzialmente più comodi, discreti e adatti ad un utilizzo quotidiano rispetto ai tradizionali visori per realtà virtuale e mista.

Ecco perché molti ritengono che gli occhiali AR possano attrarre particolarmente quegli utenti interessati ad un’esperienza di realtà aumentata in un dispositivo dal design più leggero e meno invasivo.

Concorrenza nel settore degli occhiali AR

Apple non è l’unica azienda interessata allo sviluppo di occhiali AR. Meta ha già lanciato sul mercato gli occhiali smart Ray-Ban, dotati di una fotocamera integrata che si collega allo smartphone, e ha lasciato intendere di essere al lavoro su un prodotto più avanzato per il futuro.

Anche XREAL ha sviluppato una famiglia di occhiali AR collegati agli smartphone e ha recentemente annunciato XREAL Beam Pro, un tablet Android delle dimensioni di uno smartphone progettato appositamente per i suoi occhiali AR, in arrivo a luglio.