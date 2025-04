Prezzo che degenera per la Hisense TV 43" QLED 4K, direttamente su Amazon

Sei in cerca di un nuovo televisore dal prezzo ottimo e dalla qualità superlativa? Ecco il modello Hisense TV 43″ QLED 4K che ha tutto quello che sognavi. Con un design moderno, qualità che sprizza da ogni pixel e una serie di funzioni a cui non rinunciare dal punto di vista smart, non potrei acquistare miglior modello. Anche perché ora è in sconto su Amazon con un ribasso del 25% e a soli 299€ lo porti a casa. Cosa aspetti? Puoi acquistarlo anche con rate a tasso zero grazie alla promozione.

Hisense TV 43″ QLED 4K, un televisore senza rinunce

Ha un prezzo piccolo ma sia in salotto che in camera da letto offre il meglio di sé. Questo Hisense TV 43″ QLED 4K è un modello di ultima generazione con una serie di caratteristiche che lo rendono ideale se ami rilassarti in compagnia di televisione così come streaming. Con il suo design moderno, spessore millimetrico e bordi che scompaiono alla vista non rinunci praticamente a niente. Conta che c’è anche l’AI integrata per le modalità sport così come Amazon Alexa per esaudire ogni richiesta con un semplice comando vocale.

Pannello da 43 pollici in risoluzione 4K UHD che viene arricchito sia da Dolby Vision che da HDR 10+ per una luminosità eccelsa, dettagli superlativi e soprattutto una gamma cromatica che fonde le immagini riprodotte con la realtà. Ottimo anche il suono grazie al Dolby Atmos integrato. Il sistema operativo, invece, è VIDAA ed include al suo interno tutte le app per lo streaming come Prime Video, Netflix, Disney+ e tantissime altre ancora. Non devi neanche abbinare un decoder esterno visto che sia il codec DVBT2 che lo standard lativù 4K sono totalmente supportati.

Ad appena 299€ su Amazon con uno sconto del 25%, il magnifico Hisense TV 43″ QLED 4K è quello da acquistare al volo. Collegati e aggiungilo al tuo carrello con un click del mouse.