Kioxia sta sviluppando un SSD otticco PCI-E 5.0 più efficiente

Kioxia, IO Core e Kyocera stanno lavorando insieme per sviluppare un nuovo tipo di SSD che utilizza interconnessione ottica al posto delle tradizionali connessioni elettriche. Questa soluzione consente di risparmiare energia senza rinunciare alle elevate prestazioni garantite dalla connettività PCIe 5.0. Si tratta di SSD innovativi e progettati per il futuro, che permettono anche di ridurre il consumo energetico di oltre il 40% rispetto ai sistemi attuali.

Kioxia: il nuovo SSD ottico è più efficiente del 40% rispetto le soluzioni tradizionali

L’obiettivo di Kioxia è rendere i data center più efficienti dal punto di vista energetico senza comprometterne le prestazioni. Naturalmente, il modo migliore per farlo è usare la tecnologia in fibra ottica che, come ben sappiamo, garantisce una velocità nettamente superiore grazie all’utilizzo della luce.

Questo permette di raggiungere velocità molto più elevate grazie alla rapidità superiore con cui si muovono i fotoni rispetti gli elettroni. Inoltre, la fibra ottica non risente di interferenze elettromagnetiche, tipiche dei cavi in rame, e ha una capacità di banda maggiore, consentendo di trasferire più dati contemporaneamente. Infine consuma anche meno energia, poiché la trasmissione ottica genera meno calore e dispersione rispetto alla conduzione elettrica nel rame.

Passando all’interconnettività ottica, gli SSD ottici possono gestire grandi quantità di dati a velocità superiori con un’efficienza di funzionamento maggiore. Il sistema che integra l’SSD a banda larga di Kioxia, il ricetrasmettitore ottico di IO Core e il modulo ottico integrato di Kyocera, sono già stati testati con successo utilizzando l’interfaccia PCIe 5.0 (x4). Questa tecnologia offre una larghezza di banda doppia rispetto alle versioni precedenti, rappresentando un significativo passo avanti nel campo delle soluzioni di archiviazione.

Si tratta anche di un progetto che si propone come obiettivo quello di ridurre il consumo energetico complessivo, rispondendo al contempo alla crescente domanda di soluzioni di archiviazione più rapide e affidabili. Con l’avanzare dello sviluppo, il sistema verrà ulteriormente perfezionato per soddisfare le esigenze dei moderni data center.