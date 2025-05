Google Pixel: Salute batteria solo su smartphone recenti

Le batterie degli smartphone si degradano con l’andar del tempo e con l’uso, perdendo gradualmente la capacità di mantenere la carica come quando erano nuove. Proprio per tale ragione, è importante monitorare lo stato della batteria del proprio device, così da poterla sostituire quando scende al di sotto di una certa soglia. A tal riguardo, Google sta lavorando su un menu apposito, denominato Salute batteria (Battery Health), da almeno due anni e ora sembra che la funzione verrà finalmente implementata con la versione pubblica di Android 16 sui Google Pixel, ma non sarà fruibile da tutti!

Google Pixel: Salute batteria assente sui vecchi modelli

A dicembre 2023, in concomitanza con l’uscita di Android 14 QPR2 Beta 2, Google aveva fatto sapere di essere al lavoro sul menu in questione. Adesso è diventato disponibile per gli utenti beta. Lo visualizza infatti chi ha già installato Android 16 Beta 3 su Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a o Pixel 8a. Purtroppo, però, il menu per il monitoraggio dello stato della batteria non compare su Pixel 8 e 8 Pro e sui modelli precedenti.

È bene precisare che si tratta di una mossa intenzionale da parte di Google, anche se i motivi non sono chiari. Nel Google Issue Tracker si trova una risposta del team ufficiale in base a cui si apprende che la cosa dipende essenzialmente da limiti tecnici, ma non vengono forniti maggiori dettagli.

Google dovrebbe lancirare ufficialmente il menu Salute batteria con la versione stabile di Android 16 a giugno. Considerando però la posizione mutevole dell’azienda su questa funzione, c’è sempre la possibilità che possa cambiare di nuovo idea all’ultimo minuto e abbandonare il supporto anche per il Pixel 8a.