Il futuro del Vision Pro e la sfida di Meta

Apple non ha fornito i dati sulle vendite del Vision Pro, ma sicuramente non ha ottenuto un grande successo per vari motivi. In attesa del successore e della versione economica, Meta ha annunciato un nuovo visore per la realtà mista e il prototipo degli occhiali per la realtà aumentata. Queste due novità metteranno certamente pressione all’azienda di Cupertino.

Quale futuro per Vision Pro?

Il noto Mark Gurman di Bloomberg sottolinea che il Vision Pro è un ottimo prodotto, ma non è un dispositivo consumer. È scomodo da usare per lungo tempo, ci sono poche app di terze parti e ha un prezzo eccessivo per la maggioranza degli utenti. Gli annunci di Meta evidenziano che Apple ha scelto la strada sbagliata.

Il nuovo Quest 3S offre un’esperienza di realtà mista accessibile a tutti (il prezzo base è 329,99 euro). Il Vision Pro costa oltre 10 volte in più, ma non è 10 volte migliore. Meta ha inoltre svelato il prototipo degli occhiali Orion per la realtà aumentata che potranno essere indossati tutto il giorno e forse sostituire lo smartphone.

Secondo Gurman, Apple avrebbe valutato varie opzioni per il futuro. La prima prevede il lancio di una versione economica del Vision Pro e di un successore di fascia alta. In alternativa potrebbe rimuovere diversi componenti interni per ridurre il costo e sfruttare il collegamento all’iPhone.

Un’altra opzione è sviluppare smart glass senza realtà aumentata, ma con le funzionalità IA di Apple Inteligence. In alternativa potrebbe annunciare una versione degli AirPods Pro con fotocamere esterne e IA.

Il prodotto definitivo sono occhiali standalone per la realtà aumentata con dimensioni e peso simili a quelli di normali occhiali, ma questa sarebbe una sfida piuttosto difficile. Apple non può comunque aspettare troppo perché Meta potrebbe guadagnare un’ampia fetta di mercato.