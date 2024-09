Meta Quest 3S: specifiche complete e prezzi in Italia

Meta ha annunciato ieri sera il nuovo visore per la realtà mista (virtuale e aumentata). Quest 3S è la versione economica del Quest 3, quindi ci sono alcune differenze in termini di componenti hardware che hanno permesso di ridurre il prezzo finale. Può essere già ordinato in Italia. Contestualmente è stata interrotta la vendita dei Quest 2 e Quest Pro.

Quest 3S: specifiche e prezzi italiani

Il Quest 3S condivide molte specifiche con il Quest 3 e tutte le funzionalità di realtà mista. Ci sono però alcune differenze estetiche e hardware. Il nuovo visore è leggermente più grande e i sensori frontali sono disposti a triangolo (due gruppi da tre), invece che all’interno di tre aperture a “pillola”. Nella parte inferiore è stato aggiunto il pulsante per attivare il passthrough e quindi passare da realtà virtuale a realtà aumentata e viceversa.

Il Quest 3S integra il processore Snapdragon XR2 Gen 2 e 8 GB di RAM, come il Quest 3. Sono inoltre presenti 128 o 256 GB di storage (invece di 128 e 512 GB). Ci sono ovviamente il tracciamento degli occhi e dei controller Touch Plus. Le principali differenze che hanno permesso di ridurre il prezzo finale sono rappresentate da display e ottiche.

Il nuovo visore ha uno schermo con risoluzione di 1832×1920 pixel per occhio, refresh rate di 90/120 Hz e campo visivo di 96 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale. Sono state inoltre utilizzate lenti Fresnel, invece di lenti pancake. In pratica sono le stesse specifiche del Quest 2.

La batteria ha una capacità di 4.324 mAh (inferiore ai 5.060 mAh del Quest 2), ma l’autonomia è superiore (2,5 ore, invece di 2,2 ore). Il Quest 3S può essere già ordinato in Italia (la data di consegna stimata è 17 ottobre). I prezzi sono 329,99 euro (128 GB) e 439,99 euro (256 GB).

Come detto, Quest 2 e Quest Pro non sono più in vendita. Meta ha ridotto i prezzi del Quest 3: 479,99 euro (128 GB) e 549,99 euro (512 GB), invece di 549,99 e 699,99 euro.