Meta lancia Quest 3S, il visore VR low cost a 300 dollari

Durante l’evento Connect 2024, Meta ha svelato il suo ultimo visore per la realtà virtuale, il Meta Quest 3S, che promette di offrire esperienze immersive simili a quelle del top di gamma Quest 3, ma a un prezzo molto più accessibile di soli 300 dollari.

Nuovo visore VR economico Meta Quest 3S

Il Quest 3S si rivolge sia ai nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta alla realtà virtuale, sia a coloro che desiderano un aggiornamento dei precedenti modelli Quest e Quest 2 senza spendere una cifra esorbitante. Questo nuovo visore utilizza la stessa tecnologia di realtà mista a colori Passthrough del Quest 3, permettendo agli utenti di fondere mondi virtuali e reali in modo fluido e coinvolgente.

Aggiornamenti software per un’esperienza VR ottimizzata

Il Quest 3S beneficerà dei continui miglioramenti software apportati da Meta al sistema operativo Quest, il cui nome in codice è Horizon OS. Questi aggiornamenti includono un migliore supporto per le applicazioni 2D in VR, un audio spaziale più avanzato e una qualità dell’immagine Passthrough superiore, rendendo l’esperienza ancora più realistica e coinvolgente.

Inoltre, la nuova Travel Mode consentirà agli utenti di utilizzare il Quest anche durante gli spostamenti, ampliando le possibilità di intrattenimento e produttività in movimento. Meta, infatti, ha migliorato il supporto per app essenziali come YouTube, Facebook e Instagram, oltre a perfezionare l’audio spaziale, il contrasto e il colore di Passthrough.

Una vasta libreria di app e giochi compatibili

Il Quest 3S supporterà l’intera libreria di app e giochi disponibili per la linea Quest, offrendo agli utenti una vasta scelta di contenuti di intrattenimento, come home theater virtuali e locali musicali. Inoltre, saranno disponibili titoli esclusivi per Quest 3 e 3S, come l’attesissimo gioco Batman: Arkham Shadow.

I giochi originariamente sviluppati per Quest 3 beneficeranno automaticamente di prestazioni migliorate anche sul visore più economico. Ciò significa che tutti i titoli ottimizzati nelle versioni per Quest 3, che presentano quindi grafica avanzata e maggiore fluidità, gireranno altrettanto bene su Quest 3S. Un’ottima notizia per gli utenti che sceglieranno il nuovo modello Quest 3S potranno dunque contare sul medesimo livello qualitativo dell’esperienza di gioco già visto su Quest 3.

Il visore Quest 3 costerà di meno

Oltre al lancio del Quest 3S, Meta ha anche annunciato anche un taglio del prezzo per il visore Quest 3 di fascia alta. Il modello da 512 GB sarà ora disponibile a 499 dollari, rendendo questa opzione più accessibile per coloro che desiderano le massime prestazioni e una maggiore capacità di archiviazione.