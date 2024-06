Meta Quest 3: inizia il tuo viaggio nei mondi VR

Meta Quest 3, il nuovo visore per la realtà virtuale e la realtà mista di Facebook, è disponibile su Amazon. Puoi scegliere tra la versione da 128 GB e quella con 512 GB di memoria interna. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, lo riceverai a casa tua già entro domani, così da poterti subito immergere in modi fantastici

Una nuova esperienza VR: ecco Meta Quest 3

In omaggio c’è il gioco Asgard’s Wrath 2, uno dei titoli VR più attesi, appartenente al genere action RPG, con combattimenti e rompicapo da risolvere. Tra le caratteristiche del dispositivo vale la pena citare l’Infinite Display 4K+ (con un miglioramento della risoluzione che sfiora il 30% rispetto al modello precedente, ora 2064×2208 pixel davanti a ogni occhio), l’audio 3D (il range di volume è aumentato del 40%), il processore Snapdragon XR2 Gen 2 e i controller Touch Plus per interagire con i mondi virtuali. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

La versione da 128 GB di Meta Quest 3 è in vendita al prezzo di 549 euro, mentre quella da 512 GB costa 699 euro. È possibile scegliere anche i bundle che includono accessori aggiuntivi come nel caso della base di ricarica, del cinturino Elite, della custodia o della maschera in silicone.

Vendita e spedizione sono sempre gestite direttamente da Amazon, con la consegna gratuita prevista già entro domani per chi effettua l’ordine in questo momento.

Cos’è la realtà mista? A differenza di quella virtuale che impedisce di vedere cosa accade all’esterno del dispositivo, permette di visualizzare contenuti digitali all’interno dell’ambiente reale che circonda l’utente. Per farlo, sfrutta un complesso sistema di videocamere, sensori e display, tutti perfettamente sincronizzati. Scopri di più alla pagina dedicata.