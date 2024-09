Apple Vision Pro: nuovo modello con M5 e Apple Intelligence

Nel corso degli ultimi giorni si è ripreso a parlare di Apple Vision Pro. Dopo le indiscrezioni riguardo l’avvento di un modello più economico, è notizia delle ultime ore quella che la versione successiva dell’attuale visore di Apple entrerà in produzione di massa nella seconda metà del 2025.

Apple Vision Pro: il prossimo modello avrà il chip M5

A renderlo noto è stato l’analista Ming-Chi Kuo, aggiungendo inoltre che la novità più significativa di questo modello sarà l’inclusione del chip M5, il che costituisce un sostanziale aggiornamento rispetto all’attuale M2.

Infatti, il passaggio al chip M5 andrà a costituire un netto miglioramento per la potenza di calcolo del dispositivo, permettendo altresì l’integrazione di funzionalità legate ad Apple Intelligence.

Nonostante il miglioramento del processore, l’analista è del parere che le altre specifiche hardware e il design complessivo di Apple Vision Pro rimarranno in gran parte uguali rispetto alla prima generazione, il che dovrebbe consentire al colosso di Cupertino di controllare i costi di produzione, lasciando il prezzo vicino ai 3.499 dollari di partenza richiesti per il modello attuale, da molti ritenuti già piuttosto “abbondanti”.

Kuo pone altresì l’accento sul fatto che se il nuovo Apple Vision Pro sarà in grado di offrire casi d’uso convincenti, potrebbe andare a coinvolgere un maggior numero di utenti rispetto a quanto fatto sino ad ora. Tra le possibili novità future, viene azzardata l’ipotesi dell’integrazione di modelli di AI avanzata, come le funzionalità di testo a video simili a Sora di OpenAI. Ovviamente, si tratta soltanto di potesti, da parte di Apple non c’è stata ancora alcuna conferma ufficiale.