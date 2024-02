Paga la Soundbar di Hisense solo 79€ e migliora la qualità audio ora!

Non sei soddisfatto del comparto del tuo “angolo di cinema”? Con una soundbar potresti risolvere definitivamente il problema. Hisense HS205G è una di queste, caratterizzata da una potenza di 120W e un supporto al Dolby Digital. E grazie allo sconto Amazon crolla a soli 79,99€ invece dei classici 99,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche della soundbar Hisense

Goditi un audio potente grazie ai suoi 2.0 canali con una potenza di 120W, che ti farà sentire ogni dettaglio dell’azione come se fossi al cinema. La tecnologia Dolby Atmos ti regala un suono tridimensionale che sembra provenire da ogni direzione, mentre il DTS Virtual:X ti trasporta in un’esperienza audio surround realistica, anche senza la necessità di diffusori aggiuntivi.

Grazie all’ingresso HDMI ARC, puoi collegarti al tuo TV con un solo cavo, garantendo un audio di alta qualità. In alternativa, l’ingresso ottico digitale e l’ingresso AUX assicurano la compatibilità con la maggior parte dei TV e dei dispositivi audio, permettendoti di connetterti facilmente a qualsiasi sorgente audio.

Con una lunghezza di soli 93 cm, può essere posizionata davanti al TV o montata a parete, garantendo un look moderno e raffinato grazie alla sua finitura in nero opaco che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento.

Chiaramente, non manca il Bluetooth 5.0 che ti consente di connettere in modalità wireless i tuoi dispositivi al soundbar per riprodurre musica e audio senza complicazioni. Inoltre, puoi scegliere la modalità audio ideale per il tuo contenuto tra Film, Musica, Gioco e Notte, mentre il telecomando incluso ti permette di controllare comodamente tutte le funzioni della soundbar direttamente dal divano.

Inizia a fruire di un audio cinematografico direttamente a casa tua con la soundbar Hisense HS205G. Pagala solo 79,99€ grazie a questo sconto.

