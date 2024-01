Paga questa Macchina per la Pasta solo 35€ con il COUPON eBay!

Hai mai sognato di fare la pasta direttamente a casa tua? Con una macchina per la pasta puoi! Il modello SPM 220, in vendita su eBay, potrai farne di ben 8 tipi. Grazie al coupon esclusivo “CASA24”, potrai fare tuo questa macchinario a soli 35,91€!

Tutte le caratteristiche della macchina per la pasta

Le caratteristiche principali di questa macchina la rendono un prodotto versatile e pratico. L’intero processo di impasto e produzione della pasta avviene in modo automatico, semplificando notevolmente il lavoro. Grazie ai 2 programmi di preparazione per quantità di farina da 250 g o 500 g, è possibile adattare la produzione alle proprie esigenze.

Con 8 dischi inclusi, la macchina consente di realizzare pasta in vari formati, aggiungendo una nota di creatività alla preparazione. La capacità di produrre fino a 600 g di pasta fresca soddisfa anche le necessità di famiglie numerose o di chi ama condividere la propria creazione culinaria.

Il display a LED fornisce informazioni utili sul tempo rimanente per la preparazione della pasta, mentre i 4 pulsanti di comando permettono di gestire facilmente le fasi di accensione, spegnimento e selezione delle quantità di pasta da preparare. La macchina offre praticità aggiuntiva grazie alla conservazione dei dischi formatori in un cassetto integrato. La pulizia è altrettanto agevole, con parti staccabili lavabili in lavastoviglie, escluso il pannello frontale.

L’utilizzo della macchina è intuitivo: basta inserire gli ingredienti, selezionare il programma desiderato e premere il pulsante corrispondente. Un segnale acustico avvisa quando l’impasto è pronto, e successivamente, è possibile avviare il programma di produzione della pasta premendo il pulsante “Erogazione”.

Gli accessori inclusi, come i misurini, i dischi formatori, la raviolatrice e lo strumento di pulizia, arricchiscono ulteriormente l’esperienza culinaria, offrendo un set completo per la preparazione della pasta fatta in casa

Inizia a fare la pasta direttamente nella tua cucina con questa macchina a soli 35,91€. Non dimenticare di inserire il codice “CASA24” in fase di acquisto!

