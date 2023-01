Pagamenti F24 facili con il conto aziendale Tot

Con Tot hai il meglio dei classici conti correnti aziendali in un’unica moderna offerta di banking. Il conto include un IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d’importo, servizio SDD per gestire le utenze e una carta di credito Visa Business per le spese aziendali.

Inoltre, con il conto aziendale Tot puoi pagare i tuoi F24 direttamente online e gestire con facilità il pagamento di imposte, tasse e contributi della tua attività.

Con Tot potrai pagare in piena autonomia i modelli di F24 semplificato, ordinario e accise utilizzando un’unica interfaccia moderna e semplice. Oppure potrai scegliere di affidare completamente al tuo commercialista il pagamento di tasse e tributi attraverso la delega I24, grazie ai collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline.

L’interfaccia di pagamento moderna e chiara ti mostrerà solamente i campi necessari e renderà ancora più semplice il pagamento online degli F24. In più, avrai anche la verifica formale automatica dei dati inseriti.

Il conto Tot è disponibile in versione Essential o Professional.

Entrambi i piani includono gratuitamente la carta di pagamento Tot: una carta business innovativa, realizzata in PVC 100% riciclato, con una tecnologia dual–mode in grado di passare dalla modalità debito a quella di credito e viceversa.

La carta Tot non ha alcun costo di emissione o spedizione, è inclusa nel canone del conto ed è utilizzabile sin da subito in modalità virtuale. Con il plafond attivo ti permette di avere fino a 60 giorni per pagare i tuoi acquisti e include anche una protezione assicurativa su acquisti e furti.

La carta è accettata ovunque grazie a Visa, potrai prelevare agli ATM di tutto il mondo e acquistare online in tutta sicurezza grazie al 3D-Secure™.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Tot clicca qui.

