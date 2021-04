Panda Antivirus: quattro versioni con sconto del 50%

Gli utenti che cercano un ottimo antivirus non devo lasciarsi scappare l’offerta della software house spagnola. L’abbonamento annuale alle quattro versioni della suite di sicurezza Panda Dome è disponibile con uno sconto del 50%. Grazie alla promozione attuale è possibile spendere un minimo di 17,49 euro/anno.

Panda Dome: sconto del 50% per antivirus e VPN

Le quattro versioni di Panda Dome per Windows, macOS, Android e iOS sono Essential, Advanced, Complete e Premium. Le funzionalità comuni sono cinque: antivirus, firewall, protezione in tempo reale (Windows e macOS), protezione WiFi, scansione dispositivi esterni e VPN (150 MB/giorno). La software house sfrutta una combinazione di big data e intelligenza artificiale per individuare i malware e monitorare le applicazioni in esecuzione.

La versione Advanced offre inoltre il controllo parentale, la protezione dell’identità durante la navigazione e la protezione contro gli attacchi informatici più avanzati, come i ransomware. La versione Complete aggiunge la protezione dei dati tramite crittografia, il password manager e l’utility Cleanup per l’eliminazione dei file inutili. Infine, la versione Premium include anche una VPN illimitata, gestione degli aggiornamenti del sistema operativo e supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

È possibile scegliere la durata dell’abbonamento (uno, due o tre anni) e il numero di dispositivi da proteggere (1, 3, 5, 10, illimitati). Questi sono i prezzi per un anno e un dispositivo:

Essential : 17,49 euro/anno

: 17,49 euro/anno Advanced : 23,49 euro/anno

: 23,49 euro/anno Complete : 35,49 euro/anno

: 35,49 euro/anno Premium: 59,49 euro/anno

Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito e PayPal. Gli utenti possono eventualmente sfruttare la garanzia di rimborso valida 30 giorni.