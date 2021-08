Panda Antivirus: sconto 40% per tutte le versioni

Panda Security sviluppa uno degli antivirus migliori sul mercato sia per quanto riguarda il livello di protezione che per l'uso limitato delle risorse hardware. I tre piani in abbonamento (Basic, Advanced e Complete) della suite Panda Dome sono attualmente offerte con uno sconto del 40%.

Panda Dome: protezione completa a basso prezzo

Le tre versioni condividono le principali funzionalità, tra cui il noto antivirus che rileva eventuali minacce in tempo reale, sfruttando l'intelligenza artificiale. Il software protegge inoltre la rete WiFi ed effettua la scansione dei dispositivi esterni (USB). Il firewall impedisce l'accesso alla rete locale, mentre la VPN (150 MB al giorno) consente di navigare in assoluto anonimato.

La versione Advanced aggiunge tre funzionalità a quelle della versione Basic: il controllo parentale, la protezione dell'identità durante acquisti e operazioni bancarie, e la protezione con i ransomware. Altre tre funzionalità sono disponibili nella versione Complete: crittografia per i dati, password manager e tool di pulizia per eliminare i file inutili.

Lo sconto del 40% è sull'abbonamento annuale che permette l'installazione della versione Basic su un dispositivo, mentre le altre due versioni possono essere installate su tre dispositivi. I prezzi sono 20,99 euro (Basic), 35,39 euro (Advanced) e 49,79 euro (Complete). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia di rimborso in 30 giorni.